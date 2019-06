Hamburg

Willkommen zum fröhlichen Fässerkegeln: „Tal der Wikinger“ ist das Kinderspiel des Jahres 2019. Das taktische Geschicklichkeitsspiel des französischen Autorenpaars Marie und Wilfried Fort erhielt am Montag in Hamburg die begehrte Trophäe.

Sie würden stets versuchen, mit ihren Spielen etwas Greifbares, Dreidimensionales zu schaffen, erzählten die Autoren bei der Preisverleihung in der Speicherstadt. Bei „Tal der Wikinger“ kegeln die Spieler Holzfässer mit einer großen Kugel um. Abhängig davon, welche Fässer fallen, bewegen sich Spieler-Marker über einen Steg. Von ihrer Position ist abhängig, wie viele Goldmünzen man erhält.

„Losspielen will jeder – allein wegen des bildhübschen Materials“, urteilte die Jury in ihrer Begründung: „Da fliegen die Fässer, da ist die Freude groß.“ Über die Autorenleistung hieß es: „Wie das Autorenpaar Fort im ,Tal der Wikinger‘ zugleich Geschick und taktisches Denken fordert, ist in seiner Mischung so einzig- wie neuartig.“

Sabine Koppelberg betonte, dass es sich um einen sehr starken Kinderspiel-Jahrgang gehandelt habe: „Die Bandbreite an verschiedenen Mechanismen und Genres ist hoch“, sagte sie: „Ob Lauf-, Merk- oder Würfelspiel – jeder Spielertyp wird hier fündig.“ Gemeinsames Spielen steigere „soziale Kompetenzen und kognitive Fähigkeiten“. Und wie bekomme man die Kinder weg von Handy und Fernseher und an den Spieltisch? „Man muss es ihnen vorleben.“

Die ehrenamtliche Kinderspiel-Jury besteht aus fünf unabhängigen Spielekritikern sowie drei Beiräten. Sie schauten sich im vergangenen Jahr 200 Neuerscheinungen an; zehn schafften es auf die Empfehlungsliste. Sie richten sich an Kinder zwischen drei und sieben Jahren. „Tal der Wikinger“ setzte sich zuletzt gegen die ebenfalls nominierten Kinderspiele „Fabulantica“ von Autor Marco Teubner (Verlag: Pegasus) und „Go Gecko Go!“ von Jürgen Adams (Zoch) durch.

Die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ wird seit 40 Jahren vergeben. Sie gilt als weltweit wichtigster Branchenpreis. Seit 2001 gibt es das Kinderspiel des Jahres, seit 2011 auch das Kennerspiel des Jahres. Ziel des Trägervereins ist die Verbreitung des Kulturguts Spiel in Gesellschaft und Familie. Spiel und Kennerspiel des Jahres 2019 werden am 22. Juli in Berlin ausgezeichnet. Zum Jubiläum kommt auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Anmerkung: Der Autor dieses Textes ist Mitglied er Kinderspiel-Jury.

Von Stefan Gohlisch