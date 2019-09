Stefanie Heinzmann: „Das kann dir doch völlig wurscht sein, was die alle sagen“

Hannover

Ein Album über Lebenskrisen und wie man sie überwindet: Die Sängerin Stefanie Heinzmann (30) spricht im NP-Interview über die mühsame Entstehung von „All we need is Love“ und die heilsame Wirkung von Musik.

„All we need is Love“ heißt Ihr aktuelles Album. Täuscht der Eindruck, dass es vor allem um die Liebe zu sich selbst geht?

Es geht um die Liebe zu einem selbst und die Arbeit an einem selbst.

Die Sie haben leisten müssen?

Hm, ja, ich bin ein emotionaler Mensch und ein sensibler Mensch und will den Sachen, die mich beschäftigen, immer auf den Grund gehen. Ich bin in meinem Leben schon in vielen lustigen Therapien gewesen und habe mir lustige Hilfe und spannende Hilfe gesucht, teilweise vor allem aus Neugierde, weil ich nicht auf alten Mustern sitzen bleiben möchte. Jeder von uns hat Punkte, die immer wieder getriggert werden, die teilweise aus der Kindheit kommen ...

... und man kennt sie und versteht sie und reagiert doch immer wieder auf die selbe Weise.

Genau. Und dann wird man total irrational, ist in einem Loch, verabscheut sich teilweise. Diese Sachen habe ich mir bei mir sehr intensiv angeguckt: Wie komme ich da selber wieder heraus? Und diese Erfahrungen habe ich in diesem Album niedergeschrieben.

„Es gehört viel Geduld dazu“

Und wie kommt man da wieder heraus? Hilft es, Musik zu machen und Texte zu schreiben?

Ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist: es zu teilen, dem ein Ventil zu geben. Es gehört auch viel Geduld dazu. Und wir neigen dazu, mit uns zu wenig Geduld zu haben. Manchmal muss man sich auch einfach sagen: Es wird schon wieder gut. Und wenn man ein wenig Abstand nimmt von seiner Kinderrolle und die des Erwachsenen einnimmt, ist es oft schon wieder viel weniger schlimm.

Und ab und zu dem inneren Kind sagen: Du bist in Ordnung.

Genau: dieses Kind in den Arm nehmen und ihm sagen, dass es völlig okay ist; hier stirbt schon keiner.

In dem Song „Mother’s Heart“ wechseln Sie die Perspektive: Sie beschreiben, dass selbst, wenn man sich gerade überhaupt nicht ausstehen kann, man es seinen Eltern, die einen bedingungslos lieben, nicht antun kann, so zu sich zu sein.

Die Idee kam mir aus dem Nichts. Mir wurde klar, wie man sich schon als Kind mit Unsicherheiten herumplagt und wie fies es da ist, an sich selbst herumzunörgeln – vor deinen Eltern, die dich genauso gemacht haben, wie du bist, und dich genauso lieben, wie du bist, und stolz sind. Das hat mich wahnsinnig milde gestimmt gegenüber mir selbst.

Bei Ihnen ist das verbunden mit der Tatsache, dass Sie quasi Ihr gesamtes Erwachsenenleben in der Öffentlichkeit standen und der öffentlichen Meinung über Sie ausgesetzt waren. Wie prägend war das?

Sehr. Und gerade am Anfang war das schwierig; da war viel Arbeit zu leisten. Jeder geht seinen Weg, und ich glaube, jeder Weg ist richtig. All diesen Meinungen von Außen ausgesetzt zu sein, war mein Weg, zu lernen: Das kann dir doch völlig wurscht sein, was die alle sagen. Das darf dich doch nicht persönlich berühren. Das hat ein paar Jahre gebraucht, aber heute kann ich sagen: das passt für mich.

„Wie konnte ich je daran zweifeln?“

Sie haben sich auch einige Zeit genommen, um dieses Album zu machen. Weil Sie innehalten wollten?

Tatsächlich. Ich wollte eigentlich viel früher starten, habe dann aber gemerkt, wie unglaublich müde ich bin, wie dünnhäutig und schlecht gelaunt. Ich habe gedacht: „Wer ist das denn? Die kenne ich ja noch gar nicht!“ (lacht) Dann habe ich mir eine Auszeit genommen und viel nachgedacht, habe mir viel Raum gegeben. Und dann habe ich wieder mit meinen Jungs Musik gemacht und gemerkt: Ja, genau das ist es – wie konnte ich je daran zweifeln? Und dieser ganze Prozess steckt in dem Album.

Ein Album, das am Ende federleicht und sehr poppig daherkommt. War das die Setzung?

Schwierig. Man startet mit einem Album und weiß eigentlich nicht so richtig, wohin es gehen soll. Ich habe einfach angefangen zu schreiben, auch mit sehr vielen verschiedenen Musikteams. Wohin es musikalisch geht, hat sich auf dem Weg entwickelt. Ich wollte, dass es kein Depri-Album wird, auch wenn ich mich gerade so fühlte. Es soll allen sagen, dass solche Phasen wichtig sind, dass man sie mit einem Lächeln im Gesicht durchschreiten kann, weil man sich darauf freuen kann, was danach auf einen wartet.

Und dann veröffentlichen Sie vorab „Build a House“, eine Kollaboration mit Alle Farben für den Dancefloor, was wie ein Statement klingt. War das so gemeint?

Nee. Ich bin ja selber manchmal überrascht, wie schnell etwas gehen kann. Der Song war nicht fertig, und wir wussten nicht so recht, wohin mit ihm. Und dann dachten Management, Label und ich: Warum macht man daraus kein DJ-Feature? Denn eigentlich klingt der Song danach. Und das haben wir ausprobiert und einen DJ gesucht, mit dem ich mich auch identifizieren kann.

„Ich komme, euch zu überraschen“

Alle Farben ist ein DJ, auf den sich auch die Indie-Szene einigen kann.

Genau richtig. Sein Sound ist unglaublich warm und sympathisch. Wir haben ihn gefragt, er hat ja gesagt, und einen Monat später war die Single da. Es ging wahnsinnig schnell. Zu dem Zeitpunkt war das Album noch lange nicht fertig, und der Vorgänger war zu dem Zeitpunkt auch schon drei Jahre her. Also dachten wir, wir hauen einfach mal so eine Elektro-Single raus, um zu sagen: Ich lebe noch? Und ich komme, euch zu überraschen.

Und nun kommen Sie mit dem Album auf Tour. Wie gut sind die Songs live umzusetzen?

Ich bin schon gespannt. Aber erst einmal freue ich mich unglaublich darauf, diese neuen Songs zu spielen. Es kribbelt wahnsinnig in meinen Fingern. Im Oktober, direkt vor der Tour, haben wir sechs Tage Probe. Ich bin sehr gespannt, was herauskommt. Das wird ein richtiges Ausprobieren.

„Es tut mir gut, älter zu werden“

Den Harlem Gospel Chor, der bei „Brave“ dabei ist, werden Sie kaum mitnehmen?

Nein. Aber 2019 gibt es ja andere Möglichkeiten. Ich denke, dass wir mit dem Computer viel arbeiten werden und den Chor einfach abfeuern werden, weil ich den so toll finde.

Neues Album, neues Lebensjahrzehnt, und auch sonst klingt bei Ihnen viel nach einem Neustart. Ist das so?

Irgendwie schon. Ich habe mich immer geweigert, zu sagen, dass die 30 irgendetwas mit mir macht. Und doch habe ich viele Sachen Revue passieren lassen. Und so habe ich es wahnsinnig genossen, 30 zu werden. Ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Es tut mir wahnsinnig gut, älter zu werden. Ich bin viel ruhiger, lasse mich viel weniger leicht aus der Bahn werfen. Das fühlt sich alles ganz schön toll an.

Am 19. November tritt Stefanie Heinzmann im Capitol auf. Karten (37,50 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch