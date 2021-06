Hannover

„Diggin’ in the Dirt“ heißt das Lied. Es handelt davon, dass man in den unwahrscheinlichsten Momenten sein Glück finden kann. „Ihr schreit mich jetzt an!“, fordert Stefanie Heinzmann. Die 600 Menschen vor ihr auf dem Areal der Gilde-Parkbühne mögen all den angestauten Frust rauslassen. Und das tun, erst zögerlich, dann immer lauter und befreiter. Es war wohl nötig.

Medizin nach Noten, Urschrei- und Klangtherapie bei der „Back on Stage“-Reihe. Musik gibt es, vorwiegend von den beiden jüngsten Alben, „All we need is Love“ und „Labyrinth“, das eine kaum, das andere vor dem Hannover-Stop noch gar nicht live ausgeführt. Einmal dreht sie sich um zu den Holzplanken und der gelben Sonne im Bühnenhintergrund: „Die Deko haben wir für die Konzerte im Sommer 2020 gebaut“, sagt sie, fast ungläubig: „Ich sehe die heute zum ersten Mal.“

Mit Wucht: Konfettikanonen sprühen sonnengelbe Schnipsel. Quelle: Nancy Heusel

Heinzmann, das einstige Stefan-Raab-Mündel, hat sich freigemacht. Die Schweizerin besitzt eine der größten Soulstimmen im deutschsprachigen Raum und sich zuletzt auf Klänge versteift, für die sie die nicht unbedingt bräuchte: elektronische Klänge, sehr queer im Sound, beinahe als hätte eine Kylie Minogue plötzlich zu singen gelernt.

Und weil ihr die jüngste „Sing meinen Song“-Staffel noch einmal einen kleinen Aufmerksamkeitsschub verpasst, covert sie „Signal“ von Joris und „Ungeschminkt“ von Johannes Oerding. Die kommen auch noch auf die Parkbühne, Oerding am 9. Juli zum ersten von drei Konzerten, Joris tags drauf. Die alten Verwertungsmechanismen funktionieren wieder.

Zur Galerie Back on Stage: Stefanie Heinzmann hat am Sonnabend bei feinstem Sommerwetter die Parkbühne gerockt.

Dank exzellenter Band, den „Fonks“, klingt das alles live recht organisch, mit viel Bass und Percussion und sogar ein wenig Hackbrett; so viel Schweiz darf sein. Ansonsten: internationale Popmusik – und allzeit der Eindruck, die ganze Welt umarmen zu wollen. Der bekennende Glückspilz und Herzmensch Heinzmann ist eben nicht nur Musikerin, sondern eben auch Motivationsrednerin in eigener Sache.

Mit Freude: Blick ins Publikum bei Stefanie Heinzmanns Konzert auf der Gilde-Parkbühne. Quelle: Nancy Heusel

Ihr Song „Colors“ bewegt sie zur Aufforderung, sich selbst zu akzeptieren, „Mother’s Heart“ dazu, es wenigstens für die Menschen zu tun, die einen lieben. Und bei „Shadows“ erinnert sie daran, dass selbst in dunklen Zeiten immer irgendwo ein Licht brennt. Man kann das plakativ finden, aber Heinzmann präsentiert es mit so freudestrahlender Demut, dass es bei ihren Fans offensichtlich auch Herzen zum Klingen bringt.

Wer immer noch glaubte, dass Pop bloß schnöde Unterhaltung ist, erlebt hier seine Wirkung als gesellschaftlicher Kitt, der wie Balsam appliziert wird und das gerne auch etwas dicker. „Ihr seid großartig“, ruft Heinzmann, ganz Sonnenschein. Und dann fliegen Konfetti und quietschgelbe Bälle, und Musiker und Publikum strahlen um die Wette.

Von Stefan Gohlisch