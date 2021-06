Stefani Schulz vom Team Kultur der Region macht’s möglich

Hannover

Ihre Arbeit als Leiterin des Team Kultur bei der Region Hannover trat Stefani Schulz pünktlich zu Pandemiebeginn an. Seither hat sie vieles möglich gemacht. Im NP-Interview blickt sie zurück auf Monate im Ausnahmezustand.

Kaum wurden Sie im März vergangenen Jahres Leiterin des Team Kultur, begann Corona. Den Start hatten Sie sich vermutlich anders vorgestellt, oder?

Naja. Mein Vorgänger Uwe Kalwar war Ende Januar ausgeschieden, und da habe ich das schon einen Monat lang kommissarisch gemacht. Ich kann gar nicht sagen, was normal gewesen wäre. Die ganze Zeit war ungewöhnlich, und zwischendurch hatte ich immer wieder das Gefühl, wir befinden uns in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Und die Entfernung zwischen den Corona-Regeln und den tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung wurde immer größer.

Wie hat Sie das betroffen?

Ich musste zum Beispiel alle zwei Wochen sehr sorgfältig die neuen Verordnungen des Landes lesen, die mitunter unfreiwillig komisch waren. Es wurde immer komplizierter.

„Meine Kolleginnen sind über Gebühr beschäftigt“

Wie sieht Ihre Arbeit im Moment aus?

Unsere Arbeit beruht auf drei Säulen; Kulturförderung ist die eine davon, aus eigenen und aus Landesmitteln. Die zweite Säule sind unsere eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, zum Beispiel im Schloss Landestrost und der Kultursommer. Die dritte Säule ist das Archiv der Region Hannover. Was nicht zu unterschätzen ist: Wir expandieren, weil wir einen mobilen Archivdienst für die Städte der Region anbieten, die kein eigenes Archiv haben. Denn das ist eine gesetzliche Aufgabe.

Als Kulturförderin sind Sie derzeit bestimmt überall gerne gesehen, oder?

Ja, auch weil wir viele Mittel aus den Corona-Sonderprogrammen des Landes auszahlen. Das Land hat „Niedersachsen dreht auf!“ aufgelegt für ihre Landschaftsverbände, und die Region Hannover ist eine assoziierte Landschaft, die die Kulturförderung des Landes Niedersachsen für unseren Bereich hier übernimmt. Es gab ein Programm für gemeinnützige Vereine, und es gibt den großen Bereich der Förderung der Soloselbstständigen.

Mit entsprechend Mehrarbeit?

Meine Kolleginnen sind über Gebühr beschäftigt: Es ist das doppelte Förderaufkommen als in anderen Jahren. All diese Anträge und Kosten- und Finanzierungspläne müssen gelesen, Unterlagen nachgefordert, Projekte gesichtet werden.

„Schon blöd, dass es sich so lange hinzieht“

Wer meldet sich bei Ihnen? Sind es nur die Künstler selbst oder auch all diejenigen, die in der Kultur im Hintergrund arbeiten?

Es ist eine Mischung. Die soloselbstständigen Künstler brauchen Auftrittsmöglichkeiten. Und dann brauchen sie einen Veranstalter, zum Beispiel einen Verein, der das für sie beantragt. Es ist schon ein hoher bürokratischer Aufwand. Es hilft den Veranstaltern. Es hilft den Bühnenkünstlern und -künstlerinnen. Aber es hilft auch – im kleineren Maße – dem zweiten Ring, also den technischen Dienstleistern, die da mit dranhängen. Doch so viele Millionen das insgesamt inzwischen auch sind, es sind im Einzelfall häufig doch nur Tropfen auf den heißen Stein.

Ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit zum einen ermutigend ist, weil Sie helfen können, zum anderen aber auch deprimierend, weil man weiß, es genügt trotzdem nicht. Was überwiegt?

Es überwiegt schon die Freude, dass wir helfen können, dass wir Geld ausgeben können. Es wird manchmal auch zu schnell gesagt: „Künstlerinnen und Künstler haben gar nichts mehr.“ So ist es ja nun auch nicht: Es gibt Bundesprogramme, Landesprogramme, regionale Programme ... Natürlich muss man sich informieren, muss relativ pfiffig sein und muss schnell sein. Denn viele Töpfe wurden nach dem Windhundprinzip ausgeteilt. Es gibt jedenfalls auch Bewegung in der Szene, Gruppen zum Beispiel, die technisch neue Wege gehen. Das alles begleiten zu können, ist schön. Aber natürlich ist es schon blöd, dass es sich so lange hinzieht.

„Inzwischen gibt es eine gelassenere Routine“

Auch als Veranstalterin hat die Region vergangenes Jahr vieles möglich gemacht: dass es zum Beispiel beim Entdeckertag ein Vorabkonzert im Hof der Glocksee gab oder eine Band wie The Hirsch Effekt in Schloss Landestrost spielte ...

Unsere Devise war von Anfang an: Wir planen für die Zeit, wenn wieder etwas möglich ist, denn es kann doch nicht sein, dass die Kultur in der Region Hannover komplett zum Erliegen kommt. Es war auch 2020 möglich, outdoor etwas zu machen. Wir hatten ein gutes Sicherheitskonzept entwickelt, das wir uns übrigens auch genehmigen lassen mussten. Auch wir müssen alle Regeln erfüllen. Wir haben auch Sonja Anders vom Schauspielhaus, an deren Hofveranstaltungen wir uns beteiligt hatten, früh Hoffnung gemacht, dass das geht. Wir wollten ermöglichen und anderen Mut machen, selber zu gucken, was möglich ist. Das ist vielleicht auch der Vorteil des öffentlichen Dienstes: dass wir mit unseren Budgets etwas bewegen können, wenn anderes gar nicht geht.

Hat sich das in diesem Jahr geändert?

Ich bemerke eine gewisse Ermüdung, aber auch einen souveräneren Umgang mit dem Faktor Zeit. Vergangenes Jahr musste man wahnsinnig kurzfristig agieren. Inzwischen gibt es eine gelassenere Routine. Aber für größere Konzerte und Festivals ist die Lage natürlich noch immer schlecht. Die unklare Planbarkeit ist sehr ermüdend. Und das Vertrauen der Kulturschaffenden in Regierungsinstanzen hat gelitten.

Wenn Sie Wünsche freihätten – einmal an eine gute Fee, dann an jemanden mit riesigen Geldsack und schließlich an die Politik: Welche wären das?

Der erste große Wunsch ist, dass die Impferei bis Herbst abgeschlossen sein kann. Was den großen Geldsack angeht: Das Geld muss ja auch eingenommen werden. Und schließlich, dass auch in den kleineren der 21 Städte der Region überall bewusst wird, welche Bedeutung eigentlich die Kultur im Leben eines Menschen hat. Und was man damit an Bildung, Teilhabe, Gewaltprävention und vielem mehr aufbauen und verstärken kann. Und dass dort nicht gespart wird. Was für einige Städte einfacher sein wird als für andere. Kultur ist ein unverzichtbares Gut, nicht nur der oft behauptete Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, sondern ein notwendiges Lebensmittel.

Von Stefan Gohlisch