Hannover

Leise rieselt der Sand. Still und starr steht man dann und schaut auf die regungslos im Schneidersitz verharrende Frau, um die herum es sich türmt, und wundert sich.„Stay a little longer“ – bleib’ ein bisschen länger – heißt die Arbeit von Noëmi Lakmaier bei den Theaterformen, doch die Zeit ist begrenzt.

Zur Versuchsanordnung gehören die Performerin Tamara Rettenmund, ein von innen weiß aus geschlagener Kasten auf der schwarzen Bühne des Schauspielhauses und man selbst. Zehn, längstens 20 Minuten Zeit hat jeweils ein Besucher, doch diese Spanne ist intensiv.

Blick auf den Kasten auf der Schauspielhaus-Bühne. Man kann ihn auch betreten. Quelle: Moritz Küstner

Lakmaier geht es um das Verhältnis von Schauspiel und Bespielten. Normalerweise lernt man im Theater, die Welt aus anderen Augen zu betrachten und sich dabei selbst zu erkennen. Diese poetische Arbeit verkehrt das Verhältnis um. Nicht einmal ein Gesicht gibt es, in dem man sich spiegeln könnte, und so bleiben einem nur die eigenen Assoziationen.

Die an die gesellschaftliche Vereinzelung – allgemein und konkret während der Lockdowns – drängt sich auf, vielleicht auch der Klimawandel mit seinen Verwüstungen. Manchmal – aber nicht bei jedem Besuch – gehen Gebläse an und verursachen einen Sandsturm und einen Strudel der Erinnerungen. Man geht in diesen Kasten hinein mit dem, was man hat. Idealerweise sieht man danach klarer, was das ist.

Von Stefan Gohlisch