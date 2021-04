Hannover

Wenn jetzt Sommer wär’ – dann säße man vielleicht im Gartentheater Herrenhausen und lauschte dem Pop-Liedermacher Pohlmann, wie er seinen größten Hit spielt. Denn er eröffnet am 30. Juli die diesjährige Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Sommernächte im Gartentheater“.

Lesen Sie hier: Pohlmann über sein Album „Falschgoldrichtig“

Unter echtem und künstlichem Sternenlicht spielen bis 29. August unter anderem auch die Salonschlager-Kapelle Das Taschengrammophon (1. August) und die Big Band Fette Hupe (6. August). In Zusammenarbeit mit dem Jazz-Club treten Bonita & The Blues Shacks (31. Juli) sowie Torsten Goods (13. August) auf. Mit Dota kommt eine gute Bekannte zurück – dahinter verbirgt sich die Band von der Berliner Dorothea Kehr, die im vergangenen Jahr in dem traumhaften Ambiente ein zauberschönes Konzert mit Gedichtvertonungen von Mascha Kaléko spielte.

Lesen Sie hier: Dota Kehr und Band verzaubern im Gartentheater

Es gelten die üblichen Hygieneregeln

Die Bedingungen sollen ähnlich sein wie im vergangenen Jahr, dem Probelauf unter Corona-Bedingungen. Das heißt, es gibt feste Sitzplätze, Abstands- und Maskenregelungen und ein Einbahnstraßensystem. Da noch nicht klar ist, wie sich die Infektionslage entwickelt, beginnt der Vorverkauf erst am 1. Juni. „Dann wissen wir genauer, welche Sitzordnung wir bieten können“, sagt „Sommernächte“-Projektleiterin Hannah Luttermann.

Lesen Sie hier: Für diese Lesung steht man morgens vor vier Uhr auf

Zum Programm gehören außerdem ein Abend mit den jungen Liedermacherinnen Arden, June Cocó und Lilly among Clouds (14. August), die frühmorgendliche Lesung „Zwischen Nachtigall und Lerche“ (15. August), Poetry Slams (20. und 22. August) sowie – vom 25. bis 29. August – Freiluftkino; gezeigt wird unter anderem Maria Schraders neuer Film „Ich bin dein Mensch“. Viel zum Vorfreuen also – wenn jetzt Sommer wär’.

Lesen Sie hier: Maria Schrader und ihr Film „Ich bin dein Mensch“

Von Stefan Gohlisch