Hannover

Der Premierenapplaus der „Klimatrilogie“ im Schauspielhaus war noch nicht verklungen, da bat Alrun Hofert, Ensemblemitglied und im Vorstand des Lokalverbands Hannover der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger (GDBA), um Aufmerksamkeit und Solidarität. „Die Theater sind immer wieder unter Beschuss“, sagte sie: aber selten so sehr wie jetzt.

Wie berichtet sieht der Haushaltsentwurf des Landes vor, die anstehenden Tariferhöhungen an den Niedersächsischen Staatstheater Hannover nicht mitzutragen. „Das ist de facto ein Einsparung“, so Hofert: Die Personalkosten machen am Haus etwa 85 Prozent aus. Die Nichterhöhung entspricht einem Posten von je 1,3 bis 1,5 Millionen Euro in den Jahren 2023 bis 2025 – das entspricht dem Etat der Ballettsparte.

Die Ensembles haben daher die solidarische Protestaktion „#rettedeintheater“ ins Leben gerufen, zunächst mit Fotos der Spielenden und des Publikums, Social-Media-Kampagnen und Postkarten: Die werden nach allen Vorstellungen verteilt, können vom Publikum ergänzt werden und werden dann gesammelt dem Ministerpräsident zugestellt. Hofert: „Wir wollen gemeinsam die Staatskanzlei fluten.“ Für den 10. November ist eine Demonstration zum Landtag geplant.

Nicht nur Schauspiel und Oper in Hannover beteiligen sich an der Aktion, sondern auch zahlreiche kommunale Theater. „Wir haben immer Lippenbekenntnisse bekommen“, sagte Hofert: „Aber nichts ist passiert.“

Von Stefan Gohlisch