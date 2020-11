Hannover

Schön war‘s, das 2. Symphoniekonzert, mit dem sich das Niedersächsische Staatsorchester in die Corona-Zwangspause verabschiedete. Und traurig war‘s, in mehrfacher Hinsicht: Da es im Orchester einen positiven Covid-19-Befund gegeben hatte und daraufhin Teile des Ensembles in häusliche Quarantäne geschickt werden mussten, war eine Programmkürzung unvermeidlich – und übrig blieben gerade die beiden Trauermusiken.

Auf den ursprünglich geplanten Strawinsky-Rahmen mit „ Dumbarton Oaks“ und der „Pulcinella-Suite“, also auf heiter-verspielte Anmutungen, musste das Opernhaus-Publikum verzichten. Alles konzentrierte sich nun auf zwei ernste Stücke, deren Entstehungszeitpunkte erstaunlich nahe beieinander liegen, was man angesichts der Komponistennamen kaum vermuten würde – dergleichen kann passieren, wenn ein Früh- auf ein Spätwerk trifft.

Anzeige

Lesen Sie hier: Die Kultur steht wieder still

Eine delikate Angelegenheit

Einojuhani Rautavaara schrieb „A Requiem in our time“ für 13 Blechbläser und Schlagzeug 1953 in Gedenken an seine Mutter. Sowohl von der Besetzung her als auch in atmosphärischer Hinsicht ist die Komposition eine delikate Angelegenheit mit einen großen dynamischen Spektrum. Das Orchester unter Generalmusikdirektor Stephan Zilias wusste choralartige Passagen und heftige Ausbrüche schlüssig miteinander zu verzahnen. Spannungsvoll, aber stets organisch konnten Rhythmik und Harmonien zwischenzeitlich in sanfte Schräglage kippen, bis Tobias Schiessler am Euphonium, einer Art Mini-Tuba, den vierten Satz entscheidend prägte.

Acht Jahre vor Rautavaaras Werk waren als Reaktionen auf den 2. Weltkrieg die „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ von Richard Strauss entstanden. Wenn hier jedes Orchestermitglied ein eigenes Pult hat, liegt das ausnahmsweise nicht im Krankheitsgeschehen begründet, sondern, der Titel sagt es, in der Verteilung der Instrumentalstimmen. In seiner Zwischenmoderation erläuterte Zilias treffend, dass der Dirigent hier eine Art Gärtner sei, der darüber zu wachen habe, wie sich die verschiedenen Triebe einer Pflanze entwickeln.

Lesen Sie hier: So war das erste Sinfoniekonzert

Musikalischer Wachstum

Tatsächlich konnte man das Gefühl haben, einer Art musikalischem Wachstum beizuwohnen, bei dem trotz Verweisen auf Beethoven nicht primär der eine oder andere Themenkomplex im Vordergrund stand, sondern das stetig wechselnde Aufblühen von Klangereignissen. Nie geriet dieser Fluss ins Stocken, und nachdem der letzte Ton verklungen war, spendete das Publikum das höchstmögliche Lob: Vor dem ausführlichen Schlussapplaus herrschte nämlich erst einmal totale Stille.

Von Jörg Worat