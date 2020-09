Staatsoper beginnt ihre Saison mit Stiftungskonzert

Hannover

„Sie wissen gar nicht“, sagt Stephan Zilias, „was es uns bedeutet, wieder ganz analog spielen zu können.“ In der Tat: Der neue Generalmusikdirektor der Staatsoper steht leibhaftigen Menschen gegenüber. Nicht nur seinem Niedersächsischen Staatsorchester, sondern auch 310 Opernhaus-Besuchern – das ist der aktuell ausschöpfbare Richtwert bei Veranstaltungen ohne Pause. Und mit einer solchen, nämlich dem „ Festkonzert zugunsten der Stiftung Staatsoper Hannover“, wurde die neue Saison eingeläutet.

Für die plant das Haus eine ganze Menge, und ein üppiger Querschnitt durch die vielseitigen Projekte sollte schon mal die Neugier wecken. So stürzte sich Zilias zum Konzertauftakt ins Vorspiel zum 1. Akt von „Carmen“, mit Volldampf zwar, doch zugleich beherrscht und sorgfältig im Detail, was eine ziemlich betörende Mischung darstellte. Gesanglich ging es mit Bizets Oper weiter: Das neue Ensemblemitglied Ruzana Grigorian präsentierte ihren reizvoll abgedunkelten Mezzosopran im Duett mit Tenor Rodrigo Porras Garulo, der anschließend bei „La fleur que tu m’avais jetée“ inbrünstig das Blumenkind gab.

Leidenschaftliches Plädoyer für die Live-Musik

Intendantin Laura Berman, die mit Zilias den Abend moderierte, wies nach dem „Carmen“-Block darauf hin, dass die geplante Premiere des Stücks zwar eine Neufassung sei, aber keine einzige Gesangsnote verändert würde. Und kündigte dann den Stargast an, ohne den ein solches Stiftungskonzert nicht auskommt: Diesmal konnte mit dem französischen Tenor Benjamin Bernheim ein Sänger gewonnen werden, dem womöglich eine ganz große Karriere bevorsteht. Lenskis Arie „Kuda, kuda vy udalilis“ aus „Eugen Onegin“ klang bei ihm feinsinnig abgestuft, nicht gänzlich frei von Pathos, aber jederzeit geschmackvoll.

Auch in der Folge mangelte es nicht an Höhepunkten, wobei neben Zilias auch eine Reihe anderer Dirigenten zum Einsatz kam. Für Händels „Trionfo“ wurde das Instrumentarium um Chitarrone und Cembalo erweitert; besonders schön, wie hier Sopranistin Sarah Brady und Mezzo Nina van Essen ihre Gesangsgirlanden ineinander wanden. Publikumsliebling Hailey Clark räumte mit „Temerari ... Come scoglio“ aus „Così fan tutte“ ab, und Barno Ismatullaevas anrührende Version von „Ave Maria“ aus Verdis „Otello“ veranlasste Laura Berman zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für die Live-Musik – die sei und bliebe letztlich doch immer die umfassendste Erfahrung.

Singen mit dem Nudelholz

Frech wurde es zwischendurch bei „ Sweeney Todd“ von Stephen Sondheim. Anne Weber besang, das Nudelholz schwingend, die „Worst Pies in London“, bevor Zilias dem für den Song „Johanna“ zuständigen Bariton eine schwere Hypothek mitgab: „Vergessen Sie Johnny Depp“, meinte er in Anspielung auf die Verfilmung des Stoffs. „Hier kommt James Newby.“

Zum Abschluss überzeugte Benjamin Bernheim bei „L’amour, l’amour … Ah! lève-toi, soleil“ aus Gounods „Roméo et Juliette“ ein weiteres Mal mit seiner unangestrengten Dynamik. Und natürlich war das noch nicht wirklich das Ende: Das Publikum wollte und bekam Zugaben – auf das „La Traviata“-Trinklied folgte „Soave sia il vento“ aus „Così fan tutte“.

Von Jörg Worat