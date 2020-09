Hannover

Ein gelungenes Eröffnungskonzert, ein reibungslos angenommenes Hygienekonzept und nun auch wieder Schlangen vor der Tageskasse: Die Oper kommt mit großer Unterstützung vom Publikum aus ihrer Pause.

Intendantin Laura Berman ist von den ersten Reaktionen ermutigt. „Es tut gut zu sehen, dass unsere Besucher Live-Musik schätzen“, sagt sie. „Von den Zuschauern kommt ein Wohlwollen, was den Künstlern Mut gibt“.

„Ein Moment des Glücks“

Auch der neue Generalmusikdi­rektor Stephan Zilias hat beim Auftakt der Konzertsaison „einen Moment des Glücks“ zwischen Publikum und Musikern gespürt. Für die kommenden Konzerte stellen die Hygienevorschriften die Oper weiter vor Herausforderungen – die Leitung wolle aber aus der Not eine Tugend machen und hat besondere Konstellationen und Stücke geplant.

Beim 2. Sinfoniekonzert am 1. Und 2. November, „In Our Time“, das Zilias selbst dirigiert, ist das Orchester in Gruppen aufgeteilt: Ein Kammerorchester spielt Strawinskys „ Dumbarton Oaks“, die Streicher Richard Strauss‘ „Metamorphosen“. Der Titel greift ein Stück des Finnen Einojuhani Rautavaara auf, das von Blechbläsern und Schlagwerk gespielt wird – „ein feierliches Stück“, sagt Zilias, „das beim ersten Hören zu Herzen geht“. Die Konzerte finden weiterhin ohne Pause statt, während notwendiger Umbaupausen wird der Dirigent moderieren – eine Änderung, die Zilias ins Spiel gebracht hat.

Matthias Brodowy moderiert Neujahrskonzert

Der junge Dirigent Nuno Coelho leitet am 6. Und 7. Dezember das Sinfoniekonzert mit Werken von Maurice Ravel, Dmitri Schostakowitsch und Zoltán Kodály. Mit dem Violoncello-Solisten Andrei Ioniță ist ein weiterer Jungstar der Klassik dabei. Alle Sinfoniekonzerte werden drei Mal aufgeführt: Sonntag um 11 und 17, Montag um 19 Uhr. „Das Programm steigt vom Keller ins Dachgeschoss“, sagt Zilias bildlich – die aktuell kritische Situation wird musikalisch gespiegelt, aber baldmöglichst in hoffnungsvollere Stimmun­gen geführt.

Optimismus regiert auch beim Neujahrskonzert „Over the Rainbow“ am 1. Januar (12 und 19:30 Uhr). Laura Berman kündigt musikalische und gesangliche Überraschungen an: „Man muss nicht jedes Jahr dasselbe spielen“. Zilias wird dirigieren, die Moderation übernimmt mit Matthias Brodowy ein Lokalmatador. Beim Weihnachtskonzert am 19. Und 20, Dezember (um 15 und 19.30, beziehungsweise 17.30 Uhr) zeigt das Niedersächsische Staatsorchester unter Leitung von Giulio Cilona barocke Orchesterwerke. Auch die Konzerte im Landesmuseum gehen weiter, mit Doppelvorstellungen am 15. November und 13. Dezember (11 und 15 Uhr).

Aufgrund der Abstandsregelungen ist das Kartenkontingent selbst mit dreifacher Aufführung begrenzt. Der Vorverkauf für Abonnenten startete bereits am 23. September, für alle anderen geht es am Freitag, den 25. September los. Berman empfiehlt, Lesestoff für die Wartezeit an der Kasse mitzunehmen: Die Oper rechnet weiterhin mit langen Schlangen.

Die Kinderkonzerte werden überirdisch

Generalmusikdirektor Zilias persönlich hatte sich „um eine Aufwertung“ der Kinderkonzertreihe der Staatsoper Hannover bemüht.

Gestatten: Der Außerirdische Pentatoni Mollidur (links). Quelle: Clemens Heidrich

Das erste Kinderkonzert am 29. Und 30. November (jeweils 11 Uhr) wird er daher selbst leiten. Zilias ist außerdem in die Story eingebunden: als eines von zwei Aliens, die neu in Hannover landen und die Klänge der Stadt erkunden. Der andere Extraterrestriale stammt vom Planeten Ohr Centauri und heißt Pentatoni Mollidur – ein Name, der aus 400 Vorschlägen beim Kinderfest ausgewählt und bereits zu „Toni“ abgekürzt wurde.

Hannoversche Klangwelten – der Eilenriede, von Fußgängerzonen und aus dem Fußballstadion – werden vertont, etwa durch Leonard Bernsteins wuseliges „On the Town“. Die Auszüge und Exkurse aus und in klassische Musik versprechen kurzweilige 60 Minuten für Kinder ab zehn Jahren: Wie immer wird es eine Familien- (Sonntag) und eine Schulvorstellung (Montag) geben.

Von Lilean Buhl