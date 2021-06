Sprengel Museum zeigt Spectrum-Preisträgerin Zanele Muholi

Hannover

„Aktueller“, sagt Reinhard Spieler, „hätten wir unsere Ausstellung gar nicht verankern können.“ Der Direktor des Sprengel Museums hat Recht: Waren tags zuvor nach den Auseinandersetzungen bei der Fußball-EM vielerorts die Regenbogenfarben zu sehen gewesen, dreht sich nun in der neuen Schau alles um die LGBTQ+-Thematik. Zanele Muholi, geboren 1972 in Südafrika, hat von einer hochkarätig besetzten Jury den Internationalen Spectrum-Preis für Fotografie der Stiftung Niedersachsen zugesprochen bekommen.

Er wird seit 1994 verliehen, ist mit einem Preisgeld von 15.000 Euro, einer Ausstellung und einer Publikation dotiert. „Die Bilder von Zanele Muholi kriegt man nicht so schnell wieder aus dem Kopf“, betont Spieler, und auch das trifft zu: Diese Präsentation wirkt radikal und subtil zugleich.

„Visueller Aktivismus“ gegen Ausgrenzung

In Südafrika sind, gesetzliche Vorgaben hin oder her, Homophobie und Hassverbrechen nach wie vor weit verbreitet. Muholi setzt sich mit „visuellem Aktivismus“ dagegen zur Wehr, wobei in der Sprengel-Schau Selbstporträts die Grundlage bilden. Der Ausstellungstitel „Zazise“ ist ein Wort aus der isiZulu-Sprache und bedeutet etwa „Mach dich bekannt!“ oder „Informiere dich!“.

Muholi möchte geschlechtsneutral bezeichnet werden: „Da werden wir alle noch viel üben müssen“, gesteht selbst Co-Kuratorin Inka Schube – „Co“ deswegen, „weil die kuratorische Arbeiten hier hauptsächlich bei Zanele Muholi selbst gelegen hat.“

Körperlichkeit steht im Zentrum der Darstellungen, die sehr intim werden können. In diesen Fotografien geht es um Stolz und Selbstbewusstsein ebenso wie um die Verbindung von Analyse und Ästhetik. Die Serie „Miss Black Lesbian“ irritiert schon durch den Titel, der eigenartige Kontrast zwischen glanzvoller Pose und garstiger Umgebung wirft ein zusätzliches Schlaglicht auf fragwürdige Bewertungen von Schönheit.

Rotlichtviertel und Hassverbrechen

Bei Performances im Amsterdamer Rotlichtviertel sind Aufnahmen entstanden, die den Körper im wahrsten Sinne, nämlich per Fensterpräsentation, zur Schau stellen. Um Machtverhältnisse geht es auch in der Serie „Massa und Minah“, in der die Arbeit von Schwarzen in weißen Haushalten thematisiert wird – Muholis Mutter hat 42 Jahre lang für die gleiche Familie gearbeitet.

Großformatige Fotografien zeigen die Lust an der Selbstinszenierung, ohne dass sie narzisstisch wirken würden. Das trifft auch auf das Video „Lona Umzimba Wami“ zu, in dem Muholi Details des eigenen Körpers erkundet.

Neu in diesem Gesamtwerk sind Acrylmalereien, die im letzten Raum zu sehen sind. Dort findet sich auch ein Glossar, das im Sinne der Information mancherlei Vokabeln aus der Szene erläutert, zudem die Differenzierung zwischen „Gender“ und „Sex“ aufzeigt und auch den entsetzlichen Begriff des „Corrective rape“ enthält – die „heilende Vergewaltigung“ beschreibt ein Hassverbrechen, das aufgrund der sexuellen Orientierung des Opfers begangen wird. Diese Thematik bildet einen, wenngleich nicht den einzigen Hintergrund bei der Serie der „Blood Mandalas“.

Retrospektive im Gropius Bau geplant

Klingt etwas verstörend? Ist diese Ausstellung auch, allerdings nicht in einem vorwiegend deprimierenden Sinne. Wie lautet doch das Zitat von Zanele Muholi, das an einer Wand angebracht ist: „Ich spreche von der Anwesenheit und der Existenz von Menschen, die aussehen wie ich, die sich fühlen wie ich, die hier sind und ein Teil dieses wunderschönen Landes Südafrika.“

Die Ausstellung bildet den Auftakt zu einer von der Londoner Tate Modern entwickelten Retrospektive, die für den Herbst 2021 im Berliner Gropius Bau geplant ist.

Das Begleitheft für die Sprengel-Ausstellung soll ab dem 10. Juli vorliegen. Die Eröffnung findet am 25. Juni ab 19 Uhr im digitalen Raum statt.

Von Jörg Worat