Spax rät: „Die Langeweile gären lassen“

Hannover

„Ich glaube, wir wollten die Zeit nutzen, um eine Ausdrucksform zu finden“, ist Spax überzeugt. Er sehe das gerade in seinem Umfeld: Sein Sohn Jari spiele und baue wieder viel mit Lego. Seine Frau Hilke male. Ein Freund drehe jetzt mit dem eigenen Sohn zuhause Videos mit selbstgebautem Greenscreen, und er selbst nutzt die Zeit, um Sachen aufzunehmen.

Er habe sich vor der großen Isolation mit Büchern, die er immer schon mal lesen, und Filmen, die er immer schon mal gucken wollte, eingedeckt – „ich bin noch zu keinem einzigen davon gekommen“.

Die Kinder bewegen – auch geistig

Oft werde er angesprochen, warum er keine Online-Workshops anbiete. Schließlich arbeite er viel mit Jugendlichen. Nächste Woche hätte er eigentlich in dei USA fliegen sollen, um dort an Universitäten Vorträge über seine Arbeiten zu halten, was sich wegen Corona nun verbietet. Er schließt das aus: „Meine Arbeit funktioniert sowieso auf Kontakt und Interaktion. Ich nutze lieber die Zeit, um neue Dinge zu entdecken“ – und sei es der eigene Schrebergarten, in dem die Familie derzeit viel Zeit verbringt.

„Viele setzen sich jetzt mit Kunst auseinander und merken: Es fehlt“, sagt Spax. Er rät: einfach machen, am besten mit den Kindern zusammen: „Die müssen bewegt werden, richtig. Aber sie müssen eben auch geistig bewegt werden. Einfach mal die Langeweile gären lassen und gucken, was passiert.“

Von Stefan Gohlisch