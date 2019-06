Neuhausen ob Eck

Die Toten Hosen, Macklemore, Foo Fighters, Mumford & Sons und viele mehr. Das Line-Up des Southside Festivals hat es in diesem Jahr wieder einmal in sich. Das Besondere: Die meisten Bands spielen auch auf dem Hurricane in Scheeßel. Seit 1999 werden Southside und Hurricane als Parallelfestivals zur gleichen Zeit, nur eben an unterschiedlichen Orten, veranstaltet.

Wer keine Lust auf Camping, Dosenfutter und Matschbad hat, kann sich einen Großteil der Auftritte auch bequem, und trocken, von Zuhause aus anschauen. Livestreams sei Dank. Hier erfahren Sie, welche Bands und Musiker wann spielen und wie sie zum Livestream kommen.

Hier finden Sie Informationen zum Hurricane 2019.

Southside Festival 2019: Das ist das Line-Up

Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen und The Cure sind die Headliner in diesem Jahr. Doch darüber hinaus treten auf dem Southside 2019 noch viele weitere hochkarätige Bands und Musiker auf. Unter anderem sind in diesem Jahr Macklemore, Tame Impala, Steve Aoki, Annenmaykantereit und Parkway Drive dabei. Eine Übersicht des kompletten Line-Ups 2019 gibt es hier.

Southside Festival im Livestream

In diesem Jahr überträgt Arte Concerts einige Auftritte vom Southside Festival live im Netz. Allerdings können aus rechtlichen Gründen nicht alle Bands gezeigt werden. Am Samstag konnten unter anderen die Auftritte von Betontod, Bosse und Die Toten Hosen im Stream verfolgt werden.

Das Programm am Sonntag wurde noch nicht bekannt gegeben. An dieser Stelle informieren wir Sie über alle Auftritte des letzten Festivaltags, die im Stream gesehen werden können.

Das ist das Programm am letzten Festival-Tag:

• 15 Uhr: Die Orsons

• 16 Uhr: 257ers

• 17.15 Uhr: Flogging Molly

• 18.15 Uhr: The Wombats

• 19.30 Uhr: Macklemore

• 20.45 Uhr: AnnenMayKantereit

• 22 Uhr: Steve Aoki

• 23.15 Uhr: Mumford & Sons

Hier gelangen Sie direkt zum Livestream von Arte Concerts. Auch der Radiosender DASDING bietet einen Livestream zum Southside 2019 an.

So funktioniert die Anreise beim Southside 2019

Doch Lust bekommen, direkt vor Ort dabei zu sein? Dann nichts wie los, Tickets der 4. Preisstufe (209 Euro) sind noch zu haben. Günstiger ist da der Kauf eines Tagestickets für 99 Euro. Allerdings berechtigt dieses nicht zum Campen vor Ort. Hier geht’s zum Ticketshop des Southside Festivals 2019.

Mit dem Zug

Mit dem Zug können Festivalbesucher vom 20. bis 24. Juni 2019 innerhalb Baden-Württembergs und in Teilen Bayerns mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Southside Festival an- und abreisen. Das Ticket berechtigt zur Fahrt mit allen Nahverkehrszügen innerhalb Baden-Württembergs und darüber hinaus bis/ab Würzburg, sowie zur Nutzung des ÖPNV Baden-Württemberg. Zusätzlich können Sie die Sonderzüge aus/in Richtung München, Augsburg und Ulm bis/von Tuttlingen, sowie die Züge der agilis zur An- und Abreise nutzen.

Mit dem Pkw oder Wohnmobil

• Besucher aus dem Norden über die A81: Tutlingen am besten meiden und die Abfahrt Engen nehmen. Ab Engen die B 31 Richtung Eigeltingen nutzen. In Eigeltingen auf die L 440 Richtung Heudorf und der Festivalbeschilderung folgen.

• Besucher aus dem Schwarzwald fahren über die B31/B311 und über Tuttlingen zum Festival.

• Besucher aus dem Nordosten fahren über Ulm und die B 311 bis nach Neuhausen ob Eck direkt zum Festival.

• Besucher aus der Ostschweiz, Vorarlberg, dem Allgäu und dem Bodenseeraum fahren über Stockach, dann auf die B31 und in Hindelwang auf die B14. Ab da einfach Festivalhinweisen folgen.

• Besucher aus dem Südwesten und der Nord- und Zentralschweiz fahren auf der A 81 bis zur Ausfahrt Engen (39) und nutzen die B 31 Richtung Eigeltingen. In Eigeltingen auf die L 440 Richtung Heudorf und der Festivalbeschilderung folgen.

So wird das Wetter am Festivalwochenende

Am Wochenende soll es 20 bis 22 Grad warm werden. Allerdings liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Freitag bei 80 und am Samstag bei 70 Prozent. Achtung: Im benachbarten Tuttlingen soll es am Samstag zu Blitz und Donner kommen.

