Irgendwann kurz nach der Hälfte ihres Auftritts im Kulturzentrum Pavillon weiß Sophia Kennedy nicht mehr weiter, diskutiert kurz mit ihrem Mitmusiker Mense Reents und sagt dann: „Wir haben ein Reihenfolgeproblem.“ Reents beschließt, die Situation demokratisch zu lösen. Er fragt ins Publikum: „Wollt ihr mehr so Klavier oder synthetische, eiskalte Streicher?“ Die 50 ausgehungerten Besucher des ersten Drinnen-Konzerts im Pavillon seit langer Zeit sind sich schnell einig. „Alles!“, ruft einer stellvertretend.

Und das bekommt er dann auch, mit „Francis“, einem der Songs von Kennedys neuem Album „Monster“, das im Mai erschien. „Too many chances, Francis – just put on a smile”, heißt es darin: Zu viele Möglichkeiten, da sei es besser, einfach zu lächeln. Das beschreibt Kennedys Musik recht gut, in der sich nicht nur Klangschichten überlagern und überlappen, sondern ganze Kapitel der Musikgeschichte. Retromelodien durchdringen sich mit zeitgenössischer Elektronik, Einflüsse aus den USA, wo Kennedy in Baltimore geboren wurde, mit solchen aus Europa, wo sie heute in Berlin lebt.

Betörende Gleichzeitigkeit

Die düsteren, vielschichtigen, aber kraftvollen Stücke auf dem neuen Album handeln aber nicht nur von den „Monsters“ in einer zunehmend haltlosen Welt, sie sind selbst welche, sichtbar zusammengebaut wie jenes, das Victor Frankenstein erschuf. Die Nahtstellen will Kennedy dabei gar nicht verbergen, sie zelebriert diese lustvoll – und mit ihnen ein Leben im Moment, in der Gleichzeitigkeit so vieler Bezüge. Unterschiedlichstes fügt sich hier zu etwas betörend Selbstverständlichem.

Dazu braucht Kennedy auch live keine große Band. Sie selbst spielt Keyboards und singt. Reents spielt Bass und sorgt für elektronische Klänge – der Tüftler, der seit 2000 bei den Goldenen Zitronen spielt, hat „Monsters“ auch produziert. Auf der Bühne erfindet er zusammen mit Kennedy abermals einen ganz neuen Sound für viele Stücke. Die wirken live deutlich klarer, unmittelbarer, ungefilterter, ohne dabei das Experimentelle zu verlieren.

Schizophrene Zeitlinie

Pure, pointierte Pianoklänge, ein durchdringender Bass und vor allem eine starke Stimme entwickeln eine treibende, hypnotische Kraft. „It’s coming closer, brutal and sweet, so elusive and concrete”, singt Kennedy in „Up”, als wäre es schon eine Konzertrezension: Da ist etwas nah, gewaltig, verlockend, flüchtig und doch greifbar. Diese Musik nimmt sich einfach, was sie braucht, bis sie gesättigt ist, sei es Pop, Jazz, Hip Hop, Reggea, Soul, Funk, Gospel oder Elektro. Sie schwelgt und wuppert sich durch ihre eigene „schizophrenic timeline“ – wie im Song „Orange Tic Tac“, aus dessen Text der Begriff stammt.

Kennedy singt, als müsste sie ihre Seele befreien und hüpft dabei über die Bühne, als könnte sie die Last ihrer Texte auch körperlich abschütteln. Trotz Abstand und sitzenden Fans macht sie den Saal zum Wohnzimmer, wirft sich kompromisslos in die Situation, ohne dabei auf Komplexität zu verzichten. Mehr lässt sich wohl kaum für Live-Musik werben.

Von Thomas Kaestle