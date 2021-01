Hannover

Was tun in der Corona-Krise? Vielleicht darüber singen? „Die Tage ziehen ins Land/Ich hab die Zeichen nicht erkannt/Meine Ziele 18 19/2020 schon verbannt“, stimmt Alyssa Drichel an. „Stand strong“ – bleibt standhaft – heißt das Lied. Und die hannoversche Musikerin hat es nun mit vielen Kolleginnen und Kollegen realisiert. Ein Popschlager mit enorm hohem Ohrwurmpotenzial.

Drichel hatte die Idee mit ihrem Kollegen Felix Fleischmann sowie Studionachbar Artur Kühfuß ausgeheckt: ein bisschen Gemeinschaft feiern, nach vorne blicken, durchhalten. Und darum luden die Drei, die hauptsächlich in den Big House Studios in der Südstadt arbeiten zum offenen Casting ein – der Andrang war groß.

„Ich war erstaunt, wie viele sich beworben haben“, erzählt Drichel. 15 Musikerinnen und Musiker sind nun beteiligt, bekannte Gesichter aus der Hannover-Szene darunter wie die Singer/Songwriterin Noam Bar, Beatboxer Pete the Beat, Reggae-Sänger Mystical Mo und Schlagzeuger Marius Lürig. Mit Francisco del Solar del Solar ist sogar ein Berliner dabei: Eine hannoversche Freundin hatte von dem Projekt in der NP gelesen.

Aus dem Heimstudio dabei: Singer/Songwriterin Noam Bar. Quelle: privat

Nun ist das Lied samt Video draußen, gefördert vom Kulturbüro der Stadt, gesungen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Persisch und Hebräisch, denn die Botschaft ist so international, wie die Musiker es sind. Und sie ist universal: das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) hat Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet – Zuversicht machen brauchen im Moment nicht nur Musiker.

Von Stefan Gohlisch