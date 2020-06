Das Sommerhoftheater des Schauspielhauses kann starten

Hannover

„Endlich!“, freut sich Schauspiel-Intendantin Sonja Anders: Es soll tatsächlich losgehen mit dem geplanten Sommerhoftheater. Vom 11. Juni bis 11. Juli präsentieren Staatstheater und Partner ein kleines, feines Kulturprogramm im malerischen Hof des Schauspielhauses und unter Corona-Bedingungen.

Das heißt: Für die zwei Dutzend Veranstaltungen sind jeweils nur 49 Zuschauer zugelassen. Sie nehmen in gebotenem Abstand Platz auf Sitzinseln vor der Freilichtbühne und genießen Programmpunkte von musikalischen Revuen über Theaterabende und Freiluftkino bis zum Puppenspiel für jüngste Zuschauer ab vier Jahren.

Ein wenig Normalität

Das Theater an der Glocksee beteiligt sich ebenso wie das Team Kultur der Region Hannover, das Kommunale Kino ebenso wie Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien. „Die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit aller Akteure ermöglicht eine wunderbare Nutzung dieses besonderen Grundstücks“, sagt Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf dazu. Und Regionspräsident Hauke Jagau ergänzt: „Die vielfältigen Veranstaltungen im Theaterhof bringen wieder ein bisschen Normalität in unser kulturelles Leben.“

Das Programm startet am Donnerstag kommender Woche mit dem gesamten Schauspiel-Ensemble, dem Orchester im Treppenhaus und Intendantin Anders. Es gibt „Theaterkaraoke“ und „Sing’s mir“, zwei von gleich mehreren Mitmach-Projekten des Sommerhoftheaters, für die das Publikum Lieblingslieder und Texte einreichen kann.

Nahezu jede Veranstaltung ist exklusiv für diese Reihe erdacht. Einzige Ausnahme: Am 10. Juli zeigt Ensemble-Mitglied Sebastian Nakajew „Das Vierte Reich“ von Neil LaBute, das am Nationaltheater Weimar entstand.

„Die Sehnsucht ist groß“

Auf Einladung der Hörregion musizieren Denise M’Baye und Malte Lahrmann (21. Juni). Im Auftrag des Teams Kultur der Region liest Burghart Klaußner aus seinem Roman „Vor dem Anfang“ (1. Juli) , und das Theater an der Glocksee zeigt mit „Fremde Welten“ am 8. Juli Auszüge aus dem Langzeitprojekt „Plantkingdom“. Und an gleich mehreren Tagen (ab 18. Juni) laden Schauspielstudierende zu „The Artists are present“ – improvisierte Begegnungen zwischen einem Spieler und einem Zuschauer.

„Die Sehnsucht ist groß und das Ensemble freut sich sehr auf die ersten kleinen Begegnungen mit dem Publikum“, sagt Intendantin Andres: „In das Programm ist viel Energie und Herzblut geflossen.“

Der Vorverkauf startet am 8. Juni. Karten kosten zwölf, ermäßigt acht Euro Euro.

Von Stefan Gohlisch