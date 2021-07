Hannover

Aus der Entfernung ist der Effekt verblüffend: Es sieht aus, als hätte jemand ein Stück vom Himmel ausgeschnitten und auf die Raschplatzhochstraße kopiert. Die Aufbauten für das „Stadtlabor“ des Festivals Theaterformen schreiten voran. Der weit sichtbare Teil, die sogenannte „architektonische Intervention“, hat seine endgültige Form und Gestaltung gefunden.

Jetzt zeigt sich, wofür in den vergangenen Tagen die innerstädtischen Autofahrer im Stau standen: Auf der Hochstraße ist ein luftiges Portal aus Spiegelflächen entstanden. Was man nur von oben sieht: Auch von innen reflektiert dieses Portal. Darunter steht Anna Mülter, die neue künstlerische Leiterin der Theaterformen, und lächelt gegen den prasselnden Regen an diesem Hannoversommer-Vormittag an. Klar ist jetzt schon: An diesem Stadtlabor wird man in Hannover kaum vorbeikommen – und das nicht nur, weil die Blechlawinen nicht so rollen wie gewohnt.

Programm von 80 Akteuren auf 950 Quadratmetern

Vom 8. bis 18. Juli ist auf der Hochstraße volles Programm. Eine Spielfläche von 950 Quadratmetern ist entstanden, etwa ein Sechstel eines Fußballfeldes. Weil es sich hier aber nicht um Fußball in der Pandemie, sondern um Kultur handelt, dürfen nur 200 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig hinauf. Darum werden inzwischen auch Karten für Zeitfenster verkauft; die Kosten von je 2,50 Euro sind exakt die Bearbeitungsgebühren des Ticketanbieters Eventim.

Der Festival-Start Das offizielle Programm des diesjährigen Festivals Theaterformen beginnt am 8. Juli mit der Uraufführung von „Ich bin nicht tot“ im Schauspielhaus – Regisseurin Lola Arias erarbeitete mit Seniorinnen und Senioren aus Hannover ein Stück über das Alter. Es wird in der kommenden Spielzeit auch in den regulären Spielplan des Hauses übernommen. Eröffnet wird das Festival um 18 Uhr auf der Raschplatzhochstraße. Zum Start des Stadtlabors tritt die schwer angesagte und recht radikal feministische Performancekünstlerin Peaches auf – „Peaches“, eigentlich Pfirsich, ist auch ein Slangausdruck für die (rasierte) Vulva. Los geht es um 21 Uhr. Zudem: „Audioprovokationen“ der gehbehinderten Künstlerin Claire Cunningham, Multimedia-Kunst aus Brasilien und mehr. Für mobilitätseingeschränkte Stadtlabor-Besucher gibt es einen Shuttle-Service, der auf der Passerellenebene am Raschplatz startet.

Noch sind etliche Slots frei. Das dürfte sich schnell ändern, spätestens wenn sich die Aussicht herumspricht, die Fußgänger und Radfahrer nie und Autofahrer auch kaum zu Gesicht bekommen. Man erlebt die Stadt aus einer anderen Perspektive. „Theater kann das“, sagt Mülter: „den Blickwinkel verändern.“

Der Telemoritz als Lichtkunstwerk

Spektakulär wird es am Startwochenende sein: Von Donnerstag bis Sonntag illuminiert der brasilianische Künstler Denilson Baniwa den Telemoritz. Er übersetzt die Steinzeichnungen indigener Stämme in Laserprojektionen. Mülter spricht zum Beispiel von einer Schlange aus Licht, die den Turm erklimmen wird. Spätestens dann dürfte der Raschplatz zum Hotspot für Hannovers Instagrammer werden.

Die Seiten des Portals werden nicht verkleidet; man sieht die Unterkonstruktion aus Gerüstteilen. Die Statik auf der Hochstraße ist schwierig. Der Wind weht teils heftig. Die Spiegelflächen bestehen aus Alurahmen, bespannt mit hauchdünnen Kunststoffmembranen. „Alles recyclebar“, betont Mülter: „Die Membranen passen zusammen in einen Müllsack.“

Zur Galerie Das Festival Theaterformen startet am Donnerstag startet und endet am 18. Juli. Es gibt der Hochstraße am Raschplatz ein völlig neues Aussehen.

Sie habe viele Rückmeldungen, Kritik, aber auch Lob. Gefreut habe sie sich über beides: „Da ist ein Prozess in Gang gekommen.“ Das Stadtlabor zeige schon jetzt: „Wir können Dinge auch anders organisieren, und das müssen wir auch.“

Es geht um Klimagerechtigkeit

Klimagerechtigkeit ist das große Thema, dem sich 80 Initiativen und Akteure auf der Hochstraße widmen werden. Und wenn das Ganze ein wenig wie ein Wolkenkuckucksheim klingt und auch so aussieht, wird es oft sehr konkret und auch lustvoll – wenn zum Beispiel am 14. Juli die „Demolition Derby Dolls“ ihren Sport, das ziemlich rüde Roller Derby, vorstellen, geht es nicht nur um Genderfragen, sonder es wird danach auch bei einer Rollschuhdisco gefeiert.

Es hilft, sich dieses ganze Stadtlabor als theatralen Akt vorzustellen, das zeigt, wie diese Stadt tickt, in dem alle Beteiligten ihre Rollen ausfüllen: die seltsam stillen Befürworter in der Politik ebenso wie deren laute Kontrahenten, die erzürnten Autofahrer ebenso wie die Künstlerinnen und Künstler auf der Hochstraße. Die Gegner haben ihre Argumente vorgebracht. Jetzt könnte es sich lohnen, der anderen Seite zuzuhören. Oder einfach nur bei einem Drink die Aussicht von der gesperrten Hochstraße aus zu genießen.

Von Stefan Gohlisch