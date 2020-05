So wird das Hoftheater vom Schauspielhaus

Hannover

Ein Wunschkonzert mit Lieblingsliedern des Publikums, ein Karaoke mit Theatertexten, ein Tango-Abend mit Abstandsregeln oder auch eine Tour de Force durch Ödön von Horváths „Kasimir und Karoline“ mit zwei Spielern und Cabriolet – das alles sind Programmpunkte des Sommerhoftheaters, das das Ensemble des Schauspielhauses vom 11. Juni bis 11. Juli plant.

„Wir kriechen jetzt alle wieder – auch das Publikum – aus unseren Löchern und versuchen, in Kontakt zu kommen“, sagt Schauspielerin Anja Herden, die das Projekt mit ihrem Kollegen Hajo Tuschy und dem Regisseur Oliver Meyer mitinitiiert hat: „Denn ihr kennt uns ja noch gar nicht richtig, und wir kennen euch noch nicht wirklich. Nutzen wir doch diesen kleinen Rahmen, um uns besser kennenzulernen.“

Bittere Zwangspause

Die Corona-Zwangspause war bitter: Mittendrin musste die Spielzeit abgebrochen werden, die erste unter Intendantin Sonja Anders und auch für einen Großteil der Spielenden. Beinahe fertige Produktionen mussten abgebrochen und in die nächste oder auch übernächste Spielzeit werden. Und auch wenn Anders inzwischen ihr sehr ambitioniertes Programm für 2020/2021 vorgestellt hat, ist wegen Corona unklar, wann tatsächlich wieder reguläres Theater angeboten werden kann.

„Es fühlte sich an wie ausgebremst auf dem Höhepunkt“, sagt Regisseur Meyer. „Jetzt geht es darum, die Begegnung in den Vordergrund zu stellen, Sommernächte zu schaffen, die unter den Vorsichtsmaßnahmen gut funktionieren“, ergänzt Tuschy.

Zuschauen mit Abstand

Die Freilicht-Bühne im malerischen Hof soll auf und vor den Stufen von Cumberland aufgebaut werden. Das Bestuhlungskonzept von Bühnenbildnerin Vanessa Maria Sgarra sieht einen Hof voller Inseln aus kreisen und Paletten für die maximal 49 Zuschauer vor, damit stets der Abstand gewahrt bleibt. Und auch auf der Bühne werden gleichzeitig höchstens drei Menschen stehen dürfen.

Die endgültige behördliche Genehmigung steht aus. Aber dass – neben Akteuren wie dem Kommunalen Kino, dem Theater an der Glocksee und dem Figurentheater Neumond – sich auch die Region Hannover mit Programmpunkten beteiligt, darf man wohl durchaus als gutes Zeichen lesen.

„Das wird wie Methadon“

Inzwischen läuft im Haus zumindest der übliche Probenbetrieb wieder. Das Hofprogramm hat das Ensemble quasi nebenher entwickelt. „Wir haben kaum Zeit, deshalb wird vieles improvisierten Charakter haben“, sagt Tuschy: „Aber für alle, die Theater brauchen, wird es Methadon.“

„The wow must go on“ ist das Motto. Am 11. Juni soll es mit Intendantin Anders, dem ganzen Ensemble und dem Orchester im Treppenhaus losgehen. „Unser Ziel ist, dass sich das ganze Ensemble an diesen Abenden zeigen kann, besonders bei unseren Samstagabendshows“, sagt Meyer. Tuschy verspricht: „Es gibt Formate von der gespielten Zoom-Konferenz bis zum klassischen Theatermonolog. Es ist für jeden etwas dabei.“

Formate zum Mitmachen

Die Abende – fast ausnahmslos einmalige Produktionen für diesen einen Zweck – sollen die Bindung von Ensemble und Publikum stärken. Weswegen es auch einige Mitmachformate gibt. Bei den Programmpunkten „Auf die Ohren“ und „Sing’s mir!“ etwa sollen Texte verlesen, beziehungsweise Lieder gesungen werden, die die Zuschauer zuvor eingereicht haben werden (unter kommunikation@staatstheater-hannover.de). Meyer: „Es soll Lust machen auf das, was danach kommt. Darum ist auch dieser partizipative Moment dabei.“

Besonders soll es werden: „Wir haben auch den Anspruch, das mit übermäßig viel Glamour zu machen, dass wir in Abendgarderobe kommen, dass wir einen Glitzervorhang haben …“, sagt Anja Herden: „Am liebsten würden wir selber noch mit Glitzermundschutz, Sekt ausschenken. Die Idee ist: Wir beschenken das Publikum mit etwas übertriebener Gala-Atmosphäre. Darum: The wow must go on.“

Von Stefan Gohlisch