Hannover

Sie kommt immer näher: Die Deutschland-Konzerte von Pink haben begonnen. Am Freitag und am Sonnabend spielte der US-Superstar im Kölner RheinEnergie-Stadion, lieferte Hits am Fließband und bot eine atemberaubende Show. Den Pressestimmen nach können sich hiesige Fans mächtig auf das Hannover-Konzert am 12. Juli freuen.

„Pink begeistert Kölner Fans mit Wahnsinns-Show“, jubelt zum Beispiel der „Express“. „Der Mega-Star betrat die Bühne und brachte das Stadion zum Beben. Mit gigantischen Feuer- und Lichteffekten, sexy Kostümen, viel Glitzer und ihrer Wahnsinnsstimme zog die Sängerin eine absolut fantastische Show durch.“ Der Höhepunkt sei gegen Ende gekommen: „Zu ihrem Song ,So What’ schnallte sich die Sängerin kurzerhand an vier Seilen fest und schwebte quer durch ganze Stadion. Ein grandioses Finale!“

Alles so schön Pink: Die Sängerin, von Tänzern umgeben. Quelle: dpa

„Was anmutet wie eine Mischung aus ,Cirque du Soleil’, Pink im Wunderland und veritablem Rockkonzert, kann locker bei den letzten beiden Stadionkonzerten ( Phil Collins und Muse) mithalten. Wobei es damit eigentlich nicht zu vergleichen ist. Dazu ist es zu sehr Pink“, schreibt der Bonner „General-Anzeiger“. Und weiter: „Kracher wie ,Just Like a Pill’, ,Funhouse’ oder ,Raise your Glass’ gehören zwar unbedingt zum Programm, sie heizen die Stimmung mächtig an. Aber dass Pink eine begnadete Sängerin ist, merkt man vor allem dann, wenn es leiser wird.“

Was Sie zum Hannover-Konzert wissen müssen, lesen Sie hier.

Und die „Rheinische Post“ schreibt: „Die zwei Konzerte ihrer ,Beautiful Trauma’-Tour in Köln sind mit jeweils 40.000 Zuschauern ausverkauft, alle anderen Termine in Deutschland auch. Pink bietet dabei die perfekte Pop-Unterhaltung für die ganze Familie.“ Die Botschaft: „Sei du selbst, steh zu dir. Egal, wie du aussiehst oder wen du liebst. Was schnell zur Plattitüde werden kann, bringt Pink voller Empathie und Ausstrahlung rüber. In solchen Momenten ist sie neben dem schrillen Superstar eine einfühlsame und starke Frau.“

Pop-Königin: Pink nimmt Platz. Quelle: dpa

Und Pink wäre nicht Pink, hätte sie nicht schon vor den Konzerten Aufsehen erregt: An ihrem freien Tag, dem Donnerstag, gönnte sie sich eine kleine Spritztour durch Köln – auf dem Fahrrad, mit Söhnchen Jameson vorne im Kindersitz. Ein entsprechendes Bild postete sie bei Instagram.

Ob sie auch in Hannover ein wenig Sightseeing gönnt? Nicht unmöglich. Zwischen dem Konzert davor (am Mittwoch in Stuttgart) und dem Hannover-Termin liegt ein weiterer Off-Day. Zeit genug wäre.

Von Stefan Gohlisch