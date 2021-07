Hannover

Beinahe hätte Michael Schulte noch länger auf sein erstes Konzert seit September warten müssen. Aber das angekündigte Gewitter kam nicht, er und 450 Fans bleiben auf der Gilde-Parkbühne trocken.

Fehlt nur eines: „Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen mit der Musik“, sagt der Sänger zu Beginn – „wir“ sind Schulte und seine zwei Mitstreiter an Drums und Keyboards, der Chef selbst spielt meist Akustikgitarre. Mit „Collide“ geht es los, schon bei „All I Need“ stehen die meisten im Publikum auf und bewegen sich zu einem countryhaften Rhythmus.

Spärliche Instrumentation

Singen kann Schulte gut, er trifft und hält die Töne trotz seiner langen Pause. Er kommt seinen englischsprachigen Vorbildern ziemlich nahe, die Biederkeit vieler deutscher Pop-Barden geht ihm ab. Allein die Instrumentation ist an diesem Abend zu spärlich: Ganz ohne Bass und E-Gitarre vermischen sich die Songs, die Drum dröhnt dumpf, keine Melodie bleibt wirklich im Ohr – ein sich entfaltender, ausgefächerter Sound würde Schulte und seinem Sommerkonzert besser stehen.

Dafür beatboxt er nach dem Hit „Back to the Start“ und fordert ein Gilde-Sponsoring an, nachdem er einen Schluck Bier nimmt. Zu „Bye Bye Bye“ tanzt die Menge, das muss sich Schulte selbst erklären: „Es gab ja lange keine Disco mehr.“ Am besten klingen die Songs, die ohnehin schon immer reduziert waren wie die Ballade „You said you’d grow old with me“, die Schulte nur mit Klavierbegleitung singt. Auch hier kann man sich vorstellen, dass Schulte auch international gut ankommen könnte – er wurde ja auch Vierter beim ESC 2018.

Entschleunigung und Fußball

Über die Corona-Zeit hat Schulte keine typischen Popstar-Weisheiten und auch keine Tragödien, er erzählt von Entschleunigung, einem neuen Kind und der Rückkehr zur Amateurfußballkarriere. „Ich bin auf dem Platz wieder knapp über dem Durchschnitt angekommen“, sagt er. Für die Gesamtsituation gelte: „Es kann nur noch bergauf gehen“, seine Tour ist spätestens um halb zehn voll im Gange.

Zur Galerie Er kam mit kleinem Gepäck und trotze dem Wetter: Michael Schulte, ESC-Vierter von 2018, spielte mit Zwei-Mann-Band ein Konzert auf der Gilde-Parkbühne.

„You Let Me Walk Alone“, den ESC-Song, singt er gemeinsam mit seinem Publikum, andere geplante Titel muss Schulte abbrechen, denn seine Open Air-Zeit ist um kurz vor 22 Uhr fast vorüber. „Einen darf ich noch“, sagt er dann und bekommt das Mikro besonders laut aufgedreht: „Holding Back the Fire“ ist sein Solo-Abschied an Hannover.

Von Lilean Buhl