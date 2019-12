So war das Konzert von Ulrich Tukur im Theater am Aegi

Hannover

„Grüß mir den Mond!“ heißt Ulrich Tukurs aktuelles Programm. Und das eröffnet er im Theater am Aegi mit einem Gedicht von Joseph von Eichendorff: „Sehnsucht“: „Und die Brunnen verschlafen rauschen, in der prächtigen Sommernacht ...“

Bilder und Stimmungen erzeugen, Geschichten und Gesänge eines Mondsüchtigen, er liebt es einfach. „Wo ist denn die Krawatte, oder die Fliege?“, fragt er die zu spät gekommenen Besucher. Die Pose zu wahren, ist ihm augenscheinlich wichtig. Gerade weil der 62-jährige gebürtige Hesse gerne wie ein Münchhausen seine Biografie erfindet. Die Verse über das „ Steinhuder Meer“ legt er glatt Goethe in den Mund. Gelogen. Sie sind von ihm. Lacher.

„Wir haben zu viel getrunken“

Ringelnatz und Wilhelm Busch, Cole Porter, Louis und Neil Armstrong kommen immer wieder bei ihm vor, „Wir haben gestern Abend zu viel getrunken“, lautet seine Entschuldigung für die Albernheiten. Tukur überschlägt sich bei seinen Erzählungen. Stottert, schweift ab, findet die Worte nicht, da muss er aufpassen, dass die Musik nicht darunter leidet.

Denn schöne Titel hat er sich, passend zum Thema, ausgesucht. Die „Moonlight Serenade“ ist flott wie eine Polka, „Night and Day“ trägt einen jazzigen, transparenten Zug mit sich. Gesangliche und spielerische Schwächen lacht Tukur weg, seine kleine Combo, die Rhythmus Boys, ist Stichwortgeber und Sidekick in einem.

Liebe in Kriegs- und Krisenzeiten

Jetzt spielt er auch noch ein Lied in der falschen Tonart, wie Ulrich Mayer, sein Gitarrist, herausfindet, „Putting on the Ritz“ von Irving Berlin müssen sie gar zweimal anfangen.

Tukurs Herz schlägt für die Musik der 20er Jahre. Ilse Werner nennt er seine Freundin, „Mit der letzten Straßenbahn“ ihr Titel, habe ihn schwer beeindruckt: Liebe in Kriegs- und Krisenzeiten, wo eine Straßenbahn Halt und Normalität verspricht.

Durch Mellendorf und Großburgwedel

Kalle Mews, zuständig für Schlagzeug, Geräusche und Gesang, ist der urigste seiner Mitmusiker. Er tanzt mit Günter Märtens, dem riesigen Kontrabassisten; größer könnte der Unterschied nicht sein.

Mellendorf und Großburgwedel werden zitiert, Orte, in denen der Schüler Tukur aufgewachsen ist. Sie lassen ihn so schnell nicht los. Und so blödeln sich die Rhythmus Boys durch „Harlem Nocturne“, italienische Schlager von Fred Buscaglione aus den 1950er Jahren und haben mit „Let’s spend the Night together“ eine quirlige Rolling-Stones-Kopie am Start. Move like Jagger – Günter Märtens!

Hybris und Beifall

Mit Tukur wird so ein Abend auch immer zu einer Lehrstunde. „California Dreamin’“, der Hit der Mamas and Papas, ist im Original von 1931, erfahren wir, und Eva Busch, eine deutsche Sängerin und Kabarettistin, machte bereits während des Krieges Karriere als geachtete Chanteuse in Paris.

Warum Tukur seine fantasievolle Revue nun ausgerechnet mit einem „Segelausflug in Peenemünde mit meinem Freund Wernher von Braun“ bebildert, ist wohl seiner Hybris geschuldet. Viel Beifall im fast ausverkauften Theater gibt es dennoch.

Von Kai Schiering