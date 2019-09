So war „Werther“ im Schauspielhaus

Hannover

Geteilter Werther ist doppelter Werther: Im Schauspielhaus hatte am Sonntagabend Goethes Briefroman unter der Regie von Lilja Rupprecht Premiere: Alban Mondschein und Sebastian Nakajew spielten den so überschwänglich wie unglücklich Liebenden – und auch sonst alles.

Das Stück: Werther liebt Lotte. Werther liebt es Lotte zu lieben, in allem Überschwang und Sturm und Drang, die ihm zur Verfügung stehen. Darüber schreibt er, Brief an Brief, bis er es nicht mehr aushält und sich umbringt – Goethes Briefroman von 1774 war zu seiner Zeit eine literarische Sensation, ist heute Schullektüre und in seiner Darstellung von Gefühlsverwirrung immer noch aktuell.

Die Regie: Lilja Rupprecht vertraut völlig zu Recht auf die Kraft von Goethes Sprache und auf die Ausstrahlung ihrer Darsteller. Konsequent nimmt die Inszenierung Werthers Perspektive ein –und vertieft sie durch – teils überbordenden Einsatz – multimedialer Mittel zur Darstellung eines exzessiven Innenlebens.

Die Darsteller: Wie schön Alban Mondschein und Sebastian Nakajew sprechen können! Und wie sehr sie den Klassiker zum Klingen bringen! Zwei Schauspieler unterschiedlicher Generationen legen – der eine jugendlich stürmender, der andere durch Erfahrung gedrängter – zeitloses Seelenleben frei. Und deutlich wird die existenzielle Qual eines Individuums, das nicht so fühlen, lieben, leben möchte wie der Rest der Gesellschaft.

Lesen Sie hier: Unser Vorab-Interview mit den Darstellern

Die Ausstattung: Eine Gummiwand, um dagegen anzurennen, eine Hütte, sich darin zu verstecken, viel Farbe, sich darin zu suhlen, und eine ganze Bühne als Projektionsfläche: Holger Pohl (Bühne), Roman Kuskowski (Video) und Romain Frequency (Musik) errichten eine eindringliche Seelenlandschaft. In der stärksten Szene zerfallen die Darsteller in die Facetten ihrer selbst, während Mondschein und Nakajew Goethe singen. Ein magischer Moment.

Das Fazit: Die Leiden des jungen Werther sind zeitlos; das zeigt diese Inszenierung. Man muss nicht einmal jung sein.

Mehr zu der Inszenierunglesen Sie hier.

Von Stefan Gohlisch