So war „Platonowa“ im Schauspielhaus

Hannover

Nach der „Zeit aus den Fugen“ ein neu erfundener Klassiker: Am Schauspielhaus hatte unter der Regie von Stephan Kimmig „Platonowa“ Premiere, eine Überschreibung von Anton Tschechows Frühwerk „ Platonow“, die der als Gesellschaftskomödie verstanden wissen wollte –alleridngs eine mit tödlichem Ausgang.

Das Stück: Tschechows Stück erzählt vom Lumpenproletariat des zaristischen Russlands, von einer bürgerlichen Gesellschaft, die von alter Größe träumt. In eine prekäre Hochzeitsgesellschaft platzt Michail Platonow, früher Revoluzzer, heute des Lebens und seiner Träume müder Salon-Provokateur. Lebenslügen zerplatzen; es geht nicht gut aus. Regisseur Stephan Kimmig nutzt für seine Inszenierung die Textfassung von Thomas Brasch, der Tschechows Stück, eigentlich ein Sieben-Stunden-Brocken, 1978 neu übersetzte. Und er nutzt das neue, sehr diverse und sehr weibliche Ensemble, indem er die alten Rollenzuschreibungen über Bord wirft. Aus Michail wird zum Beispiel eine Mascha (Viktoria Miknevich), die es sich in ihrer Ehe mit einer Sascha wohl oder übel eingerichtet hat.

Die Regie: Kimmig holt das Stück ins Hier und heute. Ein Bürgertum, das vor der Jagd nach Geld die eigenen Sehnsüchte verleugnet und größer tut, als es ist, gab es schließlich nicht nur im Russland des 19. Jahrhunderts. Er stellt sein 13-köpfiges Ensemble in den Vordergrund, und das bildet Gesellschaft ab, unsere Gesellschaft.

Das Ensemble:Der Anfang, als sich die Spielenden tanzend und zappelnd zu Fabers „Alles Gute“ auf die Bühne bewegen, ist von einer Kraft und Körperlichkeit, die die die Auftaktpremiere dieser Spielzeit, „Zeit aus den Fugen“, schmerzlich vermissen ließ. Diese Energie erreicht die Inszenierung nie wieder, aber sie deutet an, welches Potenzial in diesem Ensemble steckt. Hier hat jeder seinen großen Auftritt, ob singend, tanzend oder in einer Lässigkeit spielend, die mit Punkattitüde den Staub vom Klassiker bläst. Manchmal wirkt es fast, als wüssten die Spieler kaum, wohin mit ihrer Energie. Fast unfair, jemanden hervorzuheben: Aber die tiefe Trauer über all das Verpasste, die Miknevich ihrer Platonowa verleiht, ist von berührender Menschlichkeit.

Die Ausstattung: Kimmig und seine Bühnenbildnerin Katja Haß gehen offensiv mit den Herausforderungen der Schauspielhaus-Bühne um: Das Portal ist durch die hauptsächliche Spielfläche – ein weißer Bau zwischen Tankstelle und Seeterrasse – noch weiter, die Tiefe des Raums wird durch gestaffelte Strahler noch betont.

Das Fazit: Das Theater als Kraftwerk –es funktioniert noch. Der lange andauernde Applaus, teil stehend erbracht, deutet an: Hier ist einigen Theaterfans ein Stein vom Herzen gefallen. Kimmig und sein Ensemble machen Spaß, und sie machen neugierig. Und sie lösen das Versprechen dieser Intendanz, auch mit klassischen Stoffen relevant von Heute zu erzählen, kraftvoll ein.

Von Stefan Gohlisch