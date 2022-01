Hannover

Eigentlich ist es eine Frechheit. Und eigentlich macht man so etwas nicht mehr. Es ist Agitprop-Theater wie aus der Mottenkiste längst geschlagener Schlachten vergangener Protestbewegungen. Da steht in Stephan Kimmigs Inszenierung von Henrik Ibsens „Volksfeind“ im hannoverschen Schauspielhaus die Hauptfigur auf der Bühne, Anja Herden als Doktor Stockmann, und fordert das grell bestrahlte Publikum auf, es möge aufstehen, wer auch so wütend ist wie sie.

Was tun? Aufstehen oder sitzen aus Überzeugung? Aufstehen, weil es dazugehört? Sitzen bleiben, obwohl man es nicht möchte, aber sich in seiner Individualität nicht sagen lässt, wie man zu protestieren hat? Einige stehen auf, manche zögerlich, andere stehen stolz. Und dann setzen sie sich wieder. Die Show muss weitergehen. Empörung hat in dieser Gesellschaft so eine kurze Halbwertzeit. Und bestenfalls fühlt man sich ertappt.

Eine Frau, na und

Brandaktuell ist dieser 140 Jahre alte Stoff, und das nicht nur, weil vom Originaltext größtenteils nur die Intention übrig bleibt und der Titel dezent verändert ist, von „Ein Volksfeind“ ins etwas geschlechterneutralere „Volksfeind“. Doktor Stockmann ist hier eine Frau, na und.

Die liebe Familie: (von links) Sebastian Nakajew, Irene Kugler, Şafak Şengül und Christine Grant. Quelle: Kerstin Schomburg

Noch ein paar andere Geschlechterwechsel gibt es, nicht demonstrativ ausgestellt, nur sehr heutig. Und wenn es noch ungewöhnlich erscheinen sollte, dass eine Frau Doktor das Geld nach Hause bringt, damit sich die Kinder (voll jugendlicher Energie: Christine Grant und Şafak Şengül) ihre Flausen leisten können und der Mann (wunderbar willfährig: Sebastian Nakajew) seinen Feinschmecker-Imbiss, dann liegt das bloß an alten Sehgewohnheiten.

Ein Synonym für „Ich, ich, ich!“

Diese Doktor Stockmann jedenfalls stellt fest, dass das Wasser des örtlichen Bads, deren Kurärztin sie ist, vergiftet ist. Als sie diesen Befund veröffentlichen will, bringt sie die Honoratioren der Stadt gegen sich auf, zuvörderst den windigen Bürgermeister, ihren Bruder (Torben Kessler).

Der erste Akt etabliert eine Gesellschaft, in der viel gesagt, aber wenig zugehört wird, in der Wahrheit verhandelbar ist, wenn es denn den wirtschaftlichen Interessen dient, und in der die „öffentliche Meinung“, die Machtmenschen so gerne ins Feld führen, nur ein Synonym ist für „Ich, ich ich!“

Auf dem Repräsentierteller

So verhandelbar die Positionen, so wandelbar die Bühne. Katja Haß hat Kimmig ein bewegliches Konstrukt mit 60er-Jahre-Rundungen, Schwimmbadfliesen und Holzfurnier gebaut. Ganz tief hängen die Scheinwerfer über diesem Repräsentierteller. Ein neuer Raum geht schon auf, wenn eine Person eine Runde dreht und eine andere wie aus tiefem Schlaf erwacht.

Ich, ich, ich: Hajo Tuschy tanzt als Lokalredateur Billing. Quelle: Kerstin Schomburg

Hier stellt ein glänzend aufgelegtes Ensemble Positionen aus, auch Verhandlungspositionen, vom so windigen wie wendigen Chefredakteur der Lokalzeitung (Kasper Locher) und seinem schmierigen Adlatus (Hajo Tuschy) über die ahnungslos machtbesessene Vorsitzende des Unternehmerverbandes (Amelle Schwerk) bis zur stiefmütterlichen Schreckschraube in Fransenjacke (Irene Kugler). Anja Rabes kleidet sie in hyperrealistische Kostüme mit oft grellen Farben und scheußlichen Mustern.

Wie der Zeiger einer ablaufenden Uhr

Man kennt Kimmigs Stil inzwischen in Hannover: die wummernde Musik, die von einem Akt zum nächsten leitet, die drastische Körperlichkeit, hier noch ein bisschen „Fridays for Future“, dort eine Prise #MeToo und Julian-Reichelt-Skandal. Und beinahe lullt sie ein, diese tragische Gesellschaftskomödie zwischen gekonntem Klamauk und Käster-Zitat. Doch dann kommt Doktor Stockmanns großer Auftritt. Anja Herdens Stimme überschlägt sich fast in gerechtem Zorn und Authentizität und nimmt das Publikum in die Pflicht. Das ist vielleicht kein Moment der Wahrheit, aber der Wahrhaftigkeit. Umwerfend.

Am Ende marschieren sie, immer gebeugter in der Körperhaltung. Nur eine bleibt aufrecht: Doktor Brockmann. Noch in die Schwärze der erlöschenden Scheinwerfer hinein hört man ihre Schritte: klack, klack, klack. Es klingt wie der Zeiger einer ablaufenden Uhr. Dann: Stille. Gefolgt von einem Applaus wie lange nicht im Schauspielhaus.

Von Stefan Gohlisch