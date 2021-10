Hannover

Alles so binär hier: Schwarz/Weiß, Mann/Frau, Null/Eins. Zumindest eine Sache ist für Hedwig klar: „Du bist die Null“, ranzt sie ihren Mann Yitzhak an. Keinen Zentimeter, keinen Zoll Platz lässt sie ihm im Rampenlicht. Die Bühne im Schauspielhaus soll ihr ganz alleine gehören bei „Hedwig and the angry Inch“.

Für ein einziges Konzert ist sie gekommen in „die schwulste Stadt Deutschlands“, in dieses Gebäude, das aussehe wie ein Schwimmbad und für ihren Geschmack viel „zu sozialdemokratisch“. Eigentlich mag sie nichts und niemanden, diese Diva in Drag, und leider nicht einmal sich selbst.

Lesen Sie hier: Interview mit „Hedwig“-Darsteller Mohamed Achour

Schnoddrigkeit Hamburger Schule

Der Abend ist eine einzige Behauptung, wie eigentlich jedes Theaterkonzert, das immer nur gespielt wirkt. Und davor bleibt auch die Inszenierung von Friederike Heller nicht ganz verschont. An Mohamed Achour als Hedwig und Katherina Sattler als Yitzhak liegt es nicht; die singen und spielen sich die Seele aus dem Leib. Das tun so ganz hervorragend. Aber: Sie spielen.

Und es liegt auch nicht an der Band, die der musikalische Leiter Peter Thiessen zusammengestellt hat; der spielte und spielt bei den Bands Blumfeld und Kante. Nun übersetzt er die Lieder des „(Drag-)Musicals“ – egal, ob Country, Glamrock oder Punk – in die Schnoddrigkeit Hamburger Schule.

Lesen Sie hier: Katherina Sattler fährt im Ballhof die „Ellbogen“ aus

Freiheitsdrang und Fremde

Bühne und die prächtigen Kostüme (für beides verantwortlich: Sabine Kohlstedt) passen auch. Aber: Die vierte Wand ist halt sehr hoch. Das Stück von John Cameron Mitchell und Stephen Trask, das von der New Yorker Schwulenszene aus den Broadway eroberte, erzählt eben auch die Geschichte einer Läuterung durch Selbsterkenntnis; das ist ein bisschen viel, selbst für 100 Minuten voller Wucht und Witz.

Anfangs würde Hedwig für eine Pointe ihre Mutter verraten und tut es letztlich auch, durch die Räuberpistole, die sie dem Publikum auftischt: Als Hänsel Schmidt sei sie in der DDR geboren worden und aufgewachsen, erzählt sie. Für einen amerikanischen G.I. und die Freiheit habe sie sich operieren lassen. Leider ging etwas schief: Hedwig blieb eine Frau mit dem gewissen Extra (Besagtem „angry Inch“) – und viel Wut und Frust durch mangelnde Akzeptanz. Wer sich zu lange selbst fremd bleibt, verhärtet.

Lesen Sie hier: Intendantin Sonja Anders über ihre dritte Spielzeit

Da singt sich jemand frei

Sympathisch ist diese Hedwig wahrlich nicht. Besonders Yitzhak, der ihr hinterher läuft, räumt und wischt, hat darunter zu leiden; da ist sich Hedwig selbst für Judenwitz nicht zu schade. Und wenn er – also sie, also Sattler – eine wirklich hinreißende Version von Whitney Houstons „I will always love you“ singt, klampft sie – also er, also Achour – stumpf mit der Wandergitarre darüber. Es ist halt alles nicht so einfach mit den Zuschreibungen und den Erwartungshaltungen.

Aber die Maske fällt, Stück für Stola auch die Garderobe. Da singt sich jemand frei. „Du, ich, nicht binär“ ist die Erkenntnis. „Nicht die beiden Enden einer Skala sind wichtig, sondern der Regenbogen dazwischen“, schreibt Dramaturg Hannes Oppermann im Programmheft. Dieser Abend schillert besonders bunt.

Von Stefan Gohlisch