So startet das Schauspiel unter Corona-Bedingungen

Die Kassen sind wieder geöffnet. Der Zuschauerraum ist vorbereitet. Die Endproben laufen: Kommende Woche beginnt die neue Spielzeit des Schauspiel Hannover, nach langer coronabedingter Pause und unter Einhaltung der geltenden Regeln.

Das bedeutet: Bis zum Platz gilt Maskenpflicht. Der Abstand muss jederzeit eingehalten werden. Die Kapazität ist drastisch reduziert – „ungefähr auf ein Viertel“, sagt Schauspiel-Sprecher Nils Wendtland: „Es hängt auch davon ab: Kommen die Menschen einzeln oder als Gruppe? Es dürfen sich ja bis zu zehn Menschen treffen und auch als Gruppe ins Theater gehen und dort nebeneinander sitzen.“

Flexibler Umgang mit Zuschauersituation

Und so passen nun ins Schauspielhaus etwa 140 Zuschauer (statt normalerweise 630), in den Ballhof Eins etwa 60 (statt 280) und in den Ballhof Zwei etwa 30 (statt 140). Immerhin: Der großzügige Bau insbesondere im großen Haus macht Pausen möglich, wenn künstlerisch angebracht; es wird eine Gastronomie geben. Einzelne Sitze wurden ausgebaut, damit man zum einen jederzeit flexibel auf die Zuschauersituation reagieren kann und zum anderen es genug Buchten gibt, in die später kommende Gäste ausweichen können.

Mit Schillers „ Don Karlos“ geht es am 18. September im Schauspielhaus los, gefolgt von „Der Ursprung der Welt“ im Ballhof Eins (19. September) und „Der zerbrochne Krug“ am 20. September im Schauspielhaus. „Was als Premiere herauskommt, ist von Vornherein coronakonform inszeniert“, so Wendtland. Das Repertoire wird überprüft: „The Mäny“ oder „Figaros Hochzeit“ zum Beispiel können wegen der inszenierten Nähe nicht ohne weiteres wiederaufgenommen werden.

Gegebenenfalls nachjustieren

Auch planerisch ändert sich etwas: Neue Stücke werden öfter hintereinander gezeigt – einerseits um die Nachfrage zu bedienen, andererseits weil Teile der Belegschaft in den Werkstätten des Schauspiels noch in Kurzarbeit sind.

Die Belüftungsanlage jedenfalls sei der Situation gewachsen: „Es wird ständig Frischluft zugeführt“, so Wendtland: „Man sitzt nicht in einer stickigen Theaterbude.“ Ansonsten werde man genau hinschauen: „Wir werden gucken, wie das funktioniert und gegebenenfalls nachjustieren.“

