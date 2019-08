Hannover

Es wird mal wieder kriminell in Hannover. In Bussen und Kneipen, beim Optiker und sogar in de Polizeikantine gibt es Mord und Totschlag, spritzt das Blut und sprudeln zum Vergnügen der Augen- und Ohrenzeugen die bösen Gedanken. Kurzum: Das Krimifest 2019 steht an.

Vom 3. bis 19. September bieten die Veranstalter um Volker Petri von der Buchhandlung Decius in Stadt und Umland 24 Veranstaltungen rund um den wohligen Schauder am Verbrechen. Es gibt mörderische Stadtspaziergänge, eine Bustour zu Orten fiktiven Missetaten und ein kulinarisches Haarmann-Theatersolo: „Bis(s) zum letzten!“ (am 18. September im Leibniz-Theater).

Es überwiegen jedoch die Lesungen: Da stellen zum Beispiel die hannoverschen Autoren Christian Friedrich Sölter, Richard Birkefeld, Kersten Flenter und Bodo Dringenberg bei kühlen Getränken ihre Kneipenkrimis vor (11. September im Bildungsverein). Sibylle Narberhaus („Schattenmeer“) und Vincent Kliesch („Auris“) eröffnen am 3. September den Veranstaltungsreigen (im hannoverschen Bäckereicafé und dem Bücherhaus am Thie in Barsinghausen). Und Lokalkrimi-Star Susanne Mischke („Zärtlich ist der Tod“) beschließt nicht nur am 19. September in der Polizeikantine das Krimifest; sie verabschiedet sich danach auch Richtung Allgäu.

Polizeipräsident Volker Kluwe, quasi Gastgeber dieser Veranstaltung, freut sich – nicht nur weil er „hin zu einer Bürgerpolizei, weg von Festungsmentalität“ wolle, sondern weil er Mischkes Ermittler, Hauptkommissar Bodo Völxen, als Kollegen schätze: „Ich habe ihm eine Beförderung angeboten.“

Star des Krimifests: Autor Max Bronski Quelle: Nancy Heusel

Mit Max Bronski (eigentlich Franz-Maria Sonner) ist ein echter Star der Szene zugegen: Er liest am 4. September in der Hinterbuehne in der Südstadt aus seinem Roman „Oskar“ – für den wurde er gerade beim Branchentreff Criminale mit dem renommierten Glauser-Preis ausgezeichnet. „Wir Autoren brauchen Veranstaltungen wie diese.“ Der Münchner, derzeit wegen familiärer Verpflichtungen halber Hannoveraner, freut sich daher umso mehr, dass die Criminale nächstes Jahr hier stattfindet – vom 14. bis 18. April wird die Stadt zu einem einzigen Krimifest.

Von Stefan Gohlisch