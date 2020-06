So probt das Schauspiel unter Corona-Bedingungen

Hannover

Wer aufsteht, setzt die Maske auf. Wer sich hinsetzt, darf sie wieder abnehmen. Der Abstand muss 1,50 Meter betragen. Sogar Schreien ist erlaubt, dann aber bitte nur mit sechs Metern Distanz. Und wird es doch mal näher, dann möge sich der Angeschriene wegducken, als könne er es nicht ertragen. Bühnenproben in Corona-Zeiten sind schon etwas Besonderes. Immerhin: Sie finden wieder statt.

Mitte März stellte das Schauspielhaus wegen der Pandemie seinen Spielbetrieb ein. Jetzt geht es allmählich wieder los. Nun startet das Hoftheater, parallel werden die ersten Premieren der nächsten Spielzeit vorbereitet.

„Wie das letzte Abendmahl“

„Ich freue mich wahnsinnig auf die Premiere, weil es eben auch eine ganz besondere Premiere wird“, sagt Schauspieler Fabian Felix Dott. Der Lockdown erwischte ihn mitten in den Proben am Stück „Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“. Ein Schock: „Es war ein Gefühl wie das letzte Abendmahl: Wir saßen draußen, haben Pizza gegessen und Wein getrunken und wussten nicht, wann wir uns wieder sehen.“

Guter Dinge: Für das Foto der NP nehmen Schauspieler Fabian Felix Dott und Regisseurin Lisa Nielebock ihre Masken kurz ab. Quelle: Christian Behrens

Jetzt darf er wieder ran. Er spielt die Brigitte in Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“. Seit drei Wochen wird geprobt. Am Anfang stand erst einmal das Einüben der Hygienevorschriften. Wobei: „Allmählich gehen die Regeln in den Körper über“, sagt Regisseurin Lisa Nielebock: „Wir sind sehr aufmerksam miteinander. Wir kommen uns gar nicht mehr aus Versehen zu nah. Das hilft – und die Themen und Emotionen finden ja trotzdem statt.“

Viel Zeit zum Proben

Das Bühnenbild ist weit und Licht und abstrakt, weit entfernt von einer historischen Aufführungspraxis. Nielebock nutzt in ihrer Inszenierung den ganzen Raum. Hinten, vorne, rechts und links agieren die Spielenden, kein Raum für nahe Heimlichtuereien wie so oft bei Umsetzungen der klassischen Komödie, stattdessen präzise Textarbeit. „Wir haben eine ungewöhnlich lange Probenzeit und versuchen, ganz langsam und druckfrei zu arbeiten“, sagt Nielebock.

An sich sollte die Inszenierung als Kooperation mit den Ruhrfestspielen am 15. Mai in Recklinghausen Premiere feiern. Corona kam dazwischen. Jetzt soll es im Oktober so weit sein, unter welchen Bedingungen auch immer. Das ist wie so vieles bei Corona noch unklar.

Zeit genug, in die Details zu gehen. „Rhythmus, Technik und Schnelligkeit“ fordert Schauspieler Werner Wölbern beim Probenbesuch der NP ein – bei Komödien kommt es mehr noch als sonst auf das Timing an.

So aktuell ist der Stoff

Wölbern spielt den Dorfrichter Adam, der es selber nicht so genau mit dem Gesetz nimmt, wenn es um die eigenen Interessen geht. Für Nielbock macht das die große und bleibende Aktualität des Stoffes aus: „Dieses Stück passt in jede Zeit, aber in diese ganz besonders, weil es Dinge wie Verunsicherung und Vertrauen thematisiert“, sagt sie: Wir erleben den Zusammenbruch eines Systems, bei dem man nicht mehr weiß, wem man und was man glauben kann. Das überschneidet sich sehr stark mit der Erfahrung, die viele Menschen derzeit machen: eine existenzielle Unsicherheit.“

Und Fabian Felix Dott ergänzt: „Man lernt bei dem Stück, dass man Krisen auch mal aushalten muss, auch wenn der Reflex die Suche nach einer einfachen Antwort ist.“ Auch wenn man dabei mitunter Abstand von alten Gewohnheiten nehmen muss.

