So ist „Katharina Blum“ im Schauspielhaus

Hannover

Warum musste es so enden? Dass eine junge Frau, eine der unbescholtenen Sorte, zur Waffe greift, sie auf einen Menschen richtet und ihn erschießt? Dass diese Frau, eine gewisse Katharina Blum, kein anderes Mittel sieht, um ihre verlorene Ehre zu kämpfen? Regisseur Stefan Pucher breitet im Schauspielhaus anhand der Heinrich-Böll-Erzählung die Chronik eines angekündigten Mordes aus, bestechend schlüssig.

Es ist eine Reise in eine andere Zeit, in der Frauen noch „schuldig geschieden“ werden konnten und männliche Zudringlichkeit als Zärtlichkeit galt. Die Männer sind lächerliche Popanze, die Frauen von resignierter Klarsichtigkeit, aber so sehr in den Rollen dieses Jahrzehnts gefangen, dass es ihnen nichts nützt. Es sei denn, sie greifen zur finalen Selbstermächtigung.

Reise in einer andere Zeit

Das Entwaffnende der Textfassung von Dramaturg John von Düffel ist, dass er an gar nicht so vielen Stellschrauben drehen musste, um überkommene Geschlechterrollen vorzuführen und ihre Spuren in die Gegenwart zu verfolgen. Medialer Terror und übergriffige Kerle, die Bedrohung der Demokratie von Innen und Außen – alles da, aber im Subtext.

Böll schrieb seine Geschichte 1974, deutscher Herbst, R.A.F. Der Staat drehte durch, und die Boulevardpresse gab Schwung. Und wer – wie eben auch Böll – an solche altmodischen Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit erinnerte, war schnell als geistiger Brandstifter gebrandmarkt. Wie in einer Fabel exerziert er in „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ durch, was passiert, wenn ein Mensch in die Räder gerät, wie eine verliebte Frau, die in einem „Banditen“ den Mann ihres Lebens zu erkennen meinte, nach nur einer gemeinsamen Nacht, binnen Stunden und für immer zum „Räuberliebchen“ gestempelt wird.

Splitscreens und Überlagerungen

Kulisse und Kostüme ( Annabelle Witt) haben den strahlenden Technicolor-Muff der späten Wirtschaftswunderzeit eingefangen. Die Ölkrise klopft an; selbst die Polizisten tragen – es ist schließlich Karneval – Scheich-Kostüme, auch so ein Bild, das heute andere Assoziationen weckt als damals.

Pucher ist bekannt für seinen virtuosen Umgang mit Multimedia. Die ganze Bühne (Stéphane Laimé) samt drehbarem Innenteil wechselnder Kulissen wird ihm zur Leinwand, auf die Ute Schall und Hannes Francke die Bilder einer Amok laufenden Presse projizieren, voller Splitscreens und Überlagerungen, Live-Videoaufnahmen und Found Footage.

Ein Abend für Caroline Junghanns

Es ist der Abend von Caroline Junghanns in der Titelrolle. Ständig ist die Kamera auf sie gerichtet, leuchtet sie aus, das Gesicht gedoppelt und riesengroß auf die Seiten projiziert. In kleinsten Nuancen zeichnet sie das Bild einer Frau zeichnet, die – verletzlich und stolz zugleich – stets um Kontrolle bemüht ist und sie doch verliert.

De Schauspielerin Junghanns behält sie jederzeit, ihre Seitenblicke überlebensgroß, dem Publikum enthüllt sind und dem restlichen Personal verborgen. Ihre Mitspieler sind zum Dasein als Klischee verdammt, Genre-Figuren, Boulevard: Wolf List als geiler Bock in verschiedenen Varianten, Mathias Max Herrmann als streberhaftes Männlein, Miriam Maertens als scharfzüngiges Luxusweib und Mohamed Achour als geifernder Lohnschreiber, der „schmierig wie ein Journalist“ ist. So sind sie halt, die Journalisten: schmierig.

Im gleißenden Weiß

Kasperletheater BRD, auch gerne frontal ins Publikum gespielt. Das auf erhellende Weise zum Voyeursdasein verdammt ist, und das schon lange, bis es sich im Glas auf der Bühne spiegelt und vom gleißenden Weiß der nackten Leinwände geblendet wird.

Das hannoversche Publikum, das lange keinen so wuchtigen, überwältigenden Zugriff auf ein Stück mehr erlebt hat, dankt mit dem bislang hartnäckigsten Applaus dieser Spielzeit. So musste es ja enden.

Von Stefan Gohlisch