Der Brite Robert Harris (63) gilt als Meister des Historienromans. Nicht zuletzt wegen Bestsellern wie „Vaterland“, „Enigma“, „ Pompeji“ oder „ München“. Und so scheint auch gleich im ersten Satz seines jüngsten Abenteuers die Lage klar: „Der zweite Schlaf“ spielt im „Jahre Unseres Auferstandenen Herrn 1468“, wie es gleich im ersten Satz heißt.

Autos? Gibt’s nicht. Die Menschen bewegen sich zu Fuß, auf Maultieren oder Pferden fort. Fließendes Wasser, Elektrizität? Nö. Stattdessen gibt’s Waschschüsseln und Kerzenständer. Heizung? Ach was. Brennholz knackt im Ofen. Alles wirkt, wie eine mittelalterliche Welt. Bis Psittacula krameri auftaucht, der Halsbandsittich. Der war ursprünglich in Afrika und Asien zu Hause, bis er sich über die Mittelmeerländer in Europa ausbreitete und in den 1930er Jahren auch in England heimisch wurde. 1930 ist kein Mittelalter.

Eine Pandemie könnte kommen

Und dann taucht da dieser Brief auf: Ein Gelehrter namens Peter Morgenstern tauscht sich mit Verbündeten vom Imperial College in London über das Ende der Welt aus, so wie die Wissenschaftler sie kennengelernt hatten. Mögliche Szenarien dafür wären zum Beispiel der Klimawandel, ein Atomkrieg, ein nicht zu kontrollierendes Computervirus oder eine Pandemie. Datiert ist der Brief auf „ London, den 22. März 2022“.

Und spätestens da ist klar: Harris verlädt den Leser. Gekonnt. Sein Mittelalter ist gar keins. Jedenfalls kein herkömmliches. Seine Geschichte spielt in der Zukunft, im Jahre 2827 nach unserer Zeitrechnung. Das ist lange nach dem Weltuntergang, denn dazu war’s schon im Jahre 2025 gekommen. Und dann? Fiel die Welt zurück in eine mittelalterliche Gesellschaft.

Die Post-Brexit-Dystopie

Den Thriller während der Corona-Krise zu lesen, verleiht ihm eine unheimliche Aktualität. In Großbritannien gilt er als Post-Brexit-Dystopie, eine, in der zukünftige Altertumsforscher Kunststoffvierecke mit angebissenen Äpfeln drauf in Ausgrabungsfeldern finden. Das alles spickt Autor Harris mit altbewährten Bestseller-Zutaten: Da ist der Mord an Landpfarrer Thomas Lacy, eine Tat, die ein junger Geistlicher aufklären soll. Einer, der etwas vom Charme Ralph de Bricassarts versprüht, der in Colleen McCulloughs „Dornenvögeln“ so herzschmerzlich von Richard Chamberlain (86) dargestellt worden war. Nur heißt der Geistliche bei Robert Harris Christopher Fairfax; einer Frau verfällt er aber auch.

Liebe, Mord und Weltuntergang, wenn da mal nicht Hollywood bald wieder bei Robert Harris anklopfen wird. Drehen dürfen sie ja inzwischen auch wieder.

Robert Harris:„Der zweite Schlaf“. Heyne, 416 Seiten, 22 Euro.

