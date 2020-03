So geht der lokale Buchhandel mit der Corona-Krise um

Hannover

Mehrfach täglich schwingt sich Maria Glusgold dieser Tage aufs Lastenrad. Sie liefert aus: Bücher. Wenn ihre Kunden nicht mehr zu ihr in den Laden, die Buchhandlung MaschaKascha in der Nordstadt kommen können, kommt sie halt zu ihnen, klingelt an der Haustür, stellt die Bücher in den Flur, radelt davon. Alles ohne direkten Kontakt – der verbietet sich in diesen Zeiten. Zeiten, die kreativ werden lassen, eben auch den lokalen Buchmarkt.

Beinahe jedes Fachgeschäft macht derzeit mobil. Online-Handel bieten sowieso fast alle an – niemand muss die amerikanischen Internet-Riesen nutzen; jeder, der mag, kann weiter seine sublokalen Fachgeschäfte unterstützen. Auch und gerade, da diese wegen der Corona-Krise geschlossen haben müssen.

„Der Buchhändler vor Ort kann eine ganze Menge“

Leuenhagen & Paris auf der Lister Meile zum Beispiel. Inhaber Dirk Eberitzsch sagt vergnügt: „Wir liefern bis vor die Tür – unsere Tür.“ Wer Bücher bestellt und abholen möchte, kommt zum Geschäft, steltl sich hinter eine markierte Linie vor die Tür, wartet, bis der Buchhändler die Ware herausgestellt und wieder hineingegangen ist, und bedient sich. Eine ehemalige Kundin, Hobby-Radfahrerin, übernimmt den Kurierdienst, so er denn gewünscht ist. Neuerdings bietet Eberitzsch auch online – bei Facebook und Instagram – Buchbesprechungen seiner Mitarbeiter an. „Die Leute merken erst jetzt: Der Buchhändler vor Ort kann eine ganze Menge.“

Das Prozedere läuft fast überall gleich: Man gibt seine Bestellung per Telefon, Mail oder auch über Facebook ab. Gezahlt wird per Rechnung, damit der Körperkontakt bei der Geldübergabe vermieden wird. Alle befragten Geschäfte bieten sowohl Abholung wie auch Lieferservice an.

Er liefert zur Tür: Dirk Eberitzsch von Leuenhagen & Paris packt eine Bücherkiste. Quelle: Nancy Heusel

„Großes Bedürfnis nach Lektüre“

„Wir bemerken ein großes Bedürfnis nach Lektüre“, sagt Konrad Baumer von der Buchhandlung Sternschnuppe in Groß-Buchholz: „Im Moment werden viele Kinderbücher nachgefragt, um die Kleinen zu beschäftigen.“ Lutz Seilers „Stern 111“, Gewinner des Preises der Leipziger Messe, sei ein weiterer Bestseller.

Im Moment läuft das Geschäft mit den ungewöhnlichen Vertriebswegen gut. „Man merkt auch, dass die Büchereien und Bibliotheken geschlossen sind: Wer früher geliehen hat, kauft jetzt“, sagt Glusgold. Noch fühle sich das beinahe so an, wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschäft. Aber niemand, weiß, wie lange es gut geht.

„Anlauf- und Treffpunkte für den ganzen Stadtteil“

„Im Moment überwiegt vor allem die Angst“, sagt Beate Lenkeit von der Kleefelder Buchhandlung. Auch bei ihr kann man bestellen, was man braucht, sich beliefern lassen, die Bücher – kontaktlos – vor dem Geschäft abholen oder aus der Apotheke nebenan. „Aber wir wissen nicht, ob man das noch lange aufrechterhalten kann.“ Zwei ihrer drei Mitarbeiter bummeln derzeit Urlaubstage ab. danach geht es für sie in die Kurzarbeit.

„Bei uns klingelt das Telefon nahezu ununterbrochen“, sagt Bettina Groh vom Lindener Buchladen Annabee, der auch einmal am Tag ausliefert: „Aber das Beratungsgeschäft fällt weg – die Leute bestellen zielgerichtet.“ Dabei sind doch gerade Buchläden Geschäfte, in die man zum Stöbern kommt: nicht gezielt sucht, sondern glücklich findet.

Es droht etwas wegzubrechen, da ist sich auch Lenkeit sicher: „Buchgeschäfte sind auch Anlauf- und Treffpunkte für den ganzen Stadtteil. Wir verkaufen nicht nur; wir sind auch Seelsorger.“

Lesen Sie auch:

Von Stefan Gohlisch