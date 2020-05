So freuen sich Hannovers Bands auf „Autokultur“

Hannover

Die Vorfreude ist groß: Fury in the Slaughterhouse spielen gleich zweimal bei „ Autokultur“. Wir sprachen darüber mit Sänger Kai Wingenfelder (60).

Wie sehr freuen Sie sich auf „ Autokultur“?

Anzeige

Sehr. Denn wir haben endlich mal wieder eine richtige Bühne unter den Füßen. Uns wurden sämtliche Tourneen gecancelt; es gab ja nichts mehr. Wir haben damit gerechnet, dass wir dieses Jahr gar nicht mehr auftreten. Und dann klingelte eines Nachmittags das Telefon und Nico (Hannover-Concerts-Chef Nico Röger, d. Red.) kam mit dieser fantastischen Idee um die Ecke: „Hey, wir machen auf dem Schützenplatz ein Autokonzert ...“

Weitere NP+ Artikel

Und Ihre Reaktion?

Ich habe mir gedacht: Cool, aber ich war verunsichert, ob es funktioniert. Aber Nico meinte: „Wir machen das groß; wir stellen da eine fette Bühne hin.“ Und dann haben wir gesagt: Okay, dann fahren wir das volle Programm auf. Ich habe zehn Minuten später angerufen und zugesagt. Jetzt freuen wir uns richtig.

Lesen Sie hier: So funktioniert „ Autokultur“

Keine Sorge, dass es seltsam wird, auf Autos gucken?

Es wird bestimmt ein bisschen komisch, dass es keinen klassischen Applaus gibt. Mit den Leuten zu agieren, fällt halt komplett weg. Es wird sehr anders.

Wie gehen Sie damit um?

Naja, wir kriegen zum Beispiel eine kleine Treppe, und ich darf auch runtergehen. So lange der Sender reicht, kann ich die Leute besuchen und auch den Scheibenwischer betätigen (lacht). Ich mag die Nähe zu den Menschen. Es wird für uns – genauso wie für die Leute da unten – ein Abenteuer. Wir haben schon überlegt, ob wir Applaus einspielen lassen ...

Und auf der Bühne? Sie müssen ja auch Sicherheitsabstand halten.

Das müssen wir schon; die Scorpions-Pyramide geht nicht. Wir werden uns zusammenreißen müssen. Immerhin: Christof (Gitarrist Christof Stein-Schneider, d. Red.) und ich sind sowieso immer zusammen. Mein Bruder und ich sind Familie. Ein bisschen was wird schon gehen. Und mit dem Schlagzeuger wollte ich eh nicht kuscheln; der soll Schlagzeug spielen.

Lesen Sie hier: Hannover-Concerts-Chef Nico Röger über „ Autokultur“

Wie viele sind Sie denn bei den Konzerten?

Zu siebt. Martin Huch spielt noch mit.

Und wie sieht das Programm aus?

Naja, wir spielen, was die Leute immer so hören wollen – und ein paar Nummern, die noch niemand gehört hat. Wir spielen unser kleines Corona-Liedchen, das wir neulich gemacht haben. Und wir spielen fünf, sechs neue Songs. Wir haben halt auch nur zwei Tage zum Proben. Aber wir nehmen das große Set-up mit. Weil wir dachten: Wenn die Leute schon nicht so viel hören, sollen sie zumindest viel sehen.

Wie sieht der Bandalltag aus?

Ich treffe mich regelmäßig mit Christof zum Arbeiten. Wir schreiben viel. Er besucht mich hier oben an der Küste; das darf er auch. Ansonsten sind wir alle in der Quarantäne, und ich mache solche Sachen wie Gartenstühle-Schleifen und -Ölen. Es ist schon eine verordnete Zwangspause. Man muss sich in der Familie zusammenraufen. Was uns allen, denke ich, auch ganz gut tut. Man kann ja vielleicht auch mal darüber nachdenken, was diese Krise für positive Nacheffekte haben könnte. Ich verkünde ja immer gerne diesen Leitsatz: Man muss mit allem rechnen – auch mit dem Guten.

Das Fury-Konzert am 15. Mai auf dem Schützenplatz ist bereits ausverkauft. Für das am Tag vorher gibt es noch Karten (ab 92,25 Euro) pro Auto – Kinder ab sechs Jahren dürfen mitgenommen werden.

Terry Hoax finden es „großartig“

„Ich freue mich riesig auf Sonntag!“, so Oliver Perau, Sänger der hannoverschen Rockband Terry Hoax: Das Quinett eröffnet am 10. Mai den Reigen der hannoverschen Bands bei „ Autokultur“ auf dem Schützenplatz.

Terry Hoax. Quelle: Jörg KyasJörg Kyas

Zwar ist er im Moment mit seinem Zweitprojekt „Klang und Leben“ gut unterwegs und spielt deutsche Schlager vor Alten- und Pflegeheimen, aber dennoch: „Als die Anfrage von Hannover Concerts kam, war das ein sehr schöner Moment, nach Wochen pausenloser Konzertabsagen. Das wird ein einmaliges Erlebnis für uns und das meine ich wortwörtlich.“

Das Konzept begeistert ihn: „So was Großartiges wird Hannover nach Corona hoffentlich nie wieder auf die Beine stellen müssen.“

Karten für Terry Hoax kosten – abhängig von der Personenzahl im Fahrzeug – ab 64,75 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

Lesen Sie hier: So war es m Dezember mit Terry Hoax im Capitol

Maybebop wollen „Dönekes machen“

Die Frage ist ganz offensichtlich rhetorisch gemeint: „ Hannover! Seid ihr gut drauf, oder seid ihr gut drauf?“, stellt Sebastian Schröder, Bass der hannoverschen A-cappella-Truppe Maybebop, in den Raum.

Maybebop. Quelle: Sven Sindt

Das Quartett, gerade erst im vergangenen Monat mit dem US-amerikanischen Branchenpreis „Pick of the Decade“ ausgezeichnet, freut sich auf Schindluder und Schabernack: „Endlich wieder frische Luft auf der Bühne atmen, Dönekes machen und die Fans hupend vor einem in einer schmucken Autokarawane. Künstlerherz, was willst Du mehr!“

Zu hören gibt es die bewährte Mischung aus Vokalkunst mit Augenzwinkern, Cover-Versionen und Eigenkompositionen.

Maybebop spielen am 31. Mai ab 20 Uhr bei „ Autokultur“. Karten für das Konzert kosten ab 70,25 Euro pro Fahrzeug.

Lesen Sie hier: Maybebopo in den USA ausgezeichnet

Jeremias sehen „neue Ansätze“

Sie könnten das nächste große Ding aus Hannover werden: Jeremias, 2017 gegründet, haben sich mit ihrem Indie-Funkpop vom Geheimtipp zu einer angesagten Größe gewandelt. Ihre Debüt-EP „Du musst an den Frühling glauben“ stellten sie im Februar noch im Musikzentrum vor. Jetzt spielen sie bei „ Autokultur“: „Wir freuen uns riesig auf die Veranstaltung, da wir nach drei Monaten endlich wieder auf eine Bühne können“, sagen sie.

Jeremias Quelle: Handout

Diese Art des Konzerts sei „sehr innovativ und inspirierend“, findet das Quartett: „Ein positiver und kreativer Umgang mit einer schwerwiegenden Situation und Zeit, wie sie es momentan ist, kann sehr viele Blicke lichten und neue Ansätze schaffen.“

Jeremias spielen am 12. Juni bei „ Autokultur“. Karten kosten ab 51,75 Euro pro Auto.

Lesen Sie hier: Mit Jeremias durch das Jahr

Von Stefan Gohlisch