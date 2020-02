Sitting Ovations für Tan Çağlar im Pavillon

Hannover

Tan Çağlars Comedy-Set beginnt mit ein paar Witzen übers Gehen und Stehen: „Geht nicht, gibt’s nicht“, heißt das Programm, „Sitting Ovations“ wünscht sich der Hildesheimer für seine zweite Soloshow – „Rollt bei mir“ hieß sein Debüt. Çağlar sitzt aufgrund Spina Bifida (offener Rücken) im Rollstuhl, im kleinen Saal des Pavillons begrüßt er etwa 150 „linksliberale Comedyfans, die einem Rollstuhl fahrenden Türken eine Chance geben“.

Das fällt gar nicht schwer. Çağlar ist smart und hat bewährte Comedy-Stories dabei: Von seinen ins Teutonische „überintegrier­ten Eltern“ etwa, die ihm zum ersten Rollstuhl einen Wackel­dackel und die StVO schenkten.

Er läuft Frauen nicht hinterher

„Womit kann ein Rollstuhlfahrer nicht berühmt werden? Standup-Comedy“ Ein Witz, den Çağlar eine Besucherin vorlesen lässt – Carte Blanche fürs Beömmeln über Behinderte gibt es mit ihm aber nicht. Für eine Schule mit einem einzigen Rolli-Fahrer machte der Comedian den Inklusionsbeauf­tragten, heute streuselt Çağlar Witze über zu oft gehörte gut gemeinte Sprüche ein – pro Discobesuch bekäme er zehnmal großen Respekt ausgesprochen, sich überhaupt in die Öffentlich­keit zu trauen. Beim Internet-Dating sei dagegen entscheidend, wann man seinem „Match“ die Rolli-Info mitteilt: Möglichst früh, sei die Devise. In Çağlars Tinder-Profil steht deshalb „ich bin nicht so der Typ, der Frauen hinterherläuft“.

Geschichten aus dem Swingerclub

Am Anfang muss Çağlar um konstante Lacher kämpfen, aber das ging schon den besten Comedians so – seine Ulk-Geschichten aus dem Swingerklub und vom arabischen Friseur kommen gut an, ziehen sich vielleicht etwas in die Länge.

Ein Audioclip aus einer KiKa-Sendung, in der Tiere unschuldig ihre Schwänze vergleichen, wird zum Kalauer-Hammer des Abends; wie er mit Förderer Bülent Ceylan im Berliner Tempodrom für zehn Minuten die Bühnen tauschte, erzählt Çağlar mit sympathischer Großäugigkeit. Das gibt am Ende doch großen Beifall. „Ich werde mich draußen noch an die Stehtische setzen“, sagt er zum Abschied.

Von Lilean Buhl