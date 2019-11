Sie ist Hannovers „Ronja Räubertochter“

Hannover

Ab 10. November spielt Katherina Sattler (28) im Familienstück des Schauspielhauses Astrid Lindgrens „ Ronja Räubertochter“. Bereits zwei Tage zuvor könnte sie den wichtigsten deutschen Theaterpreis „Faust“ gewinnen – sie ist in der Kategorie „Darsteller/Darstellerin Schauspiel“ nominiert, für ihr Solo „Ellbogen“ vom Jungen Schauspielhaus Hamburg, das ab 15. November in Hannover zu sehen sein wird. Ein Interview.

Was ist Ihre Ronja für ein Mädchen?

Neugierig, aus dem Vollen schöpfend, sensibel.

Woher hat sie das nur? Sie wächst ja in einer ziemlich rauen Umgebung, bei Räubern, auf.

Ich glaube, es gibt da viel mehr Liebe, als man anfangs denkt, bei all dem ruppigen Räubergetue. Selbst ihr Vater Mattis ist ein ganz gefühliger Mensch. Nur haut er es manchmal viel zu sehr raus. Und die Mutter versteht und fühlt auch ganz viel.

„Das war schon sehr fortschrittlich“

Das Stück passt ganz gut in diese Intendanz, oder?

Weil Frau? Weil Mädchen?

Und weil Frauen in dem Stück fast durch die Reihe die vernünftigeren sind.

Das fände ich fast ein bisschen schade, wenn dieser Eindruck bleibt, weil ich es mag, wenn alle alles machen können. Natürlich erfüllen hier alle ihre Rollen: Die Männer sind ruppig; sie müssen kämpfen ... Darum finde ich diese Tochter so toll: weil sie sich genauso aufregen und aufbäumen kann. Und sie geht als nächste Generation ein Stück weiter.

Und bei dieser Nachfolge spielt es keine Rolle, dass sie ein Mädchen ist ...

Das ist halt Astrid Lindgren. Das war damals schon sehr fortschrittlich gedacht. Es ist bis heute ja noch nicht angekommen, dass Frauen gleichberechtigt in Führungspositionen sind.

„Auch diese Figur muss ernst genommen werden“

Wie haben Sie als Mädchen „ Ronja Räubertochter“ aufgenommen?

Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe mit Freunden gesprochen, also männlichen Freunden, und die haben mir erzählt, dass sie Ronja total toll fanden und sich sehr mit ihr identifizieren konnten. Und ich habe mich auch nicht nur mit weiblichen Figuren identifiziert. Das spielt als Kind keine so große Rolle. Ich hatte auch einen großen Bruder und habe alles gemacht, was man auch als Junge so macht.

Wie gehen Sie diese Rolle, dieses Familienstück an – anders als erwachsene Stoffe?

Ich komme ja vom Jungen Schauspielhaus Hamburg und habe viel für Kinder und Jugendliche gespielt. Darum muss ich nicht groß umdenken. Aber allein der Stoff macht es anders. So etwas bedeutet, dass man ein wenig naiver spielt und manchen Gefühlen viel mehr Raum gibt – wenn man sich freut, dann mega, und wenn man wütend ist, ist man richtig wütend. Doch am Ende ist es nicht wirklich anders, denn auch diese Figur ist ein Mensch, der ernst genommen werden muss.

„Ich mag diese Welt der Räuber“

Warum lohnt es sich, diese Geschichte zu erzählen?

Wo fange ich da an? Ich finde das Thema Natur total wichtig. Ich finde es toll, wie hier von einem Kind erzählt wird, das draußen wohnt und sich dieses Draußen zu eigen macht. Ich mag diese eigene Welt der Räuber, die es einfach so nicht mehr gibt. Und es ist toll, wie diese traditionelle Feindschaft dieser beiden Räuberband, also denen von Mattis und von Borka, hinterfragt wird.

Es ist beinahe eine „Romeo und Julia“-Geschichte.

Und hier wird das überwunden, weil Ronja es hinterfragt und zeigt: Wir können Dinge ändern, indem wir umdenken. Und das finde ich in der heutigen Zeit sehr wichtig, zu erzählen, dass man sich in die Augen schaut und sagt: „Irgendwie mag ich dich, fernab von dem, woher wir kommen.“

„,Ellbogen’ ist brutaler, weil real“

Eine Person, die das nicht kann, ist das türkischstämmige Mädchen Hazal, das Sie in „Ellbogen“ spielen. Ist sie so etwas wie der negative Gegenentwurf zu Ronja?

Nein, das würde ich so nicht sagen. Der Stoff ist brutaler, weil real. Weil mit Hazal heftig umgegangen wird, sie vielen Scheiß erleben muss und aufgrund der aufgestauten Wut eine krasse Tat begeht. Es ist keine Märchenwelt um sie herum. Es wirft einen auf die gesellschaftlichen Tatsachen zurück, und das haut so sehr rein. Das macht es so heftig.

Heftig auch für Sie zu spielen?

Es ist nicht ohne, das zu spielen, und das aus verschiedenen Gründen. Angefangen damit, dass ich es alleine spiele und es mich an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich viel kostet. Dazu kommt, dass ich überhaupt nicht das erleben musste, was ich mit dieser Figur darstelle.

„Das sagt einiges über die Theaterlandschaft“

Sie hatten, haben Sie mal gesagt, durchaus Skrupel, diese Rolle zu spielen.

Ja, weil ich keine Erfahrungen mit Rassismus und struktureller Gewalt habe. Natürlich ist es andererseits mein Job, als Schauspielerin auch Dinge zu spielen, die ich nicht selbst erlebt habe.

Rassistisch wäre es auch, der einzigen türkischstämmigen Person am Theater diese Rolle spielen zu lassen.

Ja, stimmt. Und andererseits geht es auch gar nicht, dass so wenige turkodeutsche Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne stehen. Das sagt auch einiges über die Theaterlandschaft. Auch wegen dieses Diskurses bin ich mir an manchen Tagen unsicherer, ob es richtig ist, diese Rolle zu spielen.

Sie haben ein aufregendes Wochenende vor sich. Was ist spannender, die Premiere am Sonntag oder die Preisverleihung am Samstag?

Ich glaube, die Kombination. Es sind natürlich zwei komplett verschiedene Sachen. Bei der „Faust“-Gala weiß ich überhaupt nicht, was es wird, bei der Premiere schon. Es wird auf jeden Fall ein volles Wochenende.

Das Stück „ Ronja Räubertochter “

Sie lebt wild und gefährlich: Ronja wächst in einer märchenhaften Räuberwelt auf. Eines Tages freundet sie sich mit Birk an. Doch der ist der Sohn von Borka, dem Rivalen ihres Vaters, und das, findet der, gehört sich nicht. Die Kinder beschließen abzuhauen und alleine im Wald zu leben. Doch viel mehr als das wollen sie, dass ihre Eltern sich endlich versöhnen.

Vom Überwinden alter Feindschaften erzählte die große Astrid Lindgren in ihrem 1981 erschienenen Roman „ Ronja Räubertochter“, den Nina Mattenklotz nun auf die Bühne des Schauspielhauses bringt. Die Premiere am 10. November ist ausverkauft. Hier finden Sie alle Termine des Stücks.

Das Stück „Ellbogen“

Für diese Rolle ist Katherina Sattler für den Theaterpreis Faust nominiert: In ihrem Solo „Ellbogen“ nach dem Roman von Fatma Aydemir die Berliner Deutschtürkin Fatma Aydemir spielt sie die junge Berliner Deutschtürkin Hazal, die ein Leben zwischen allen Stühlen führt, von den Eltern drangsaliert, von den Deutschen nicht angenommen. An ihrem 18. Geburtstag brechen alle aufgestaute Wut und alles Hass aus ihr heraus, und sie begeht ein furchtbares Verbrechen.

Lesen Sie hier:So war „Platonowa“ mit Katherina Sattler

Das Schauspiel Hannover zeigt diese Produktion des Jungen Schauspielhauses Hamburg ab 15. November als Übernahme im Ballhof Zwei. Die Premiere ist ausverkauft. Hier finden Sie alle Termine des Stücks.

Von Stefan Gohlisch