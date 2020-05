Sido auf der Autokultur-Bühne: „Ich spiel’ hier für Maschinen!“

Hannover

„Hupen, wenn ihr denkt ich bin eine Legende!“. Der, der das ruft, ist nicht etwa Udo, sondern der Berliner Skandal-Rapper Sido. „Hier ist hupen übrigens verboten, Leute!“, legt er spitzbübisch nach. Denn selbstverständlich folgt noch mehr Gehupe und Blinklicht, das ist die Antwort der monströsen Blechlawine.

Viele junge Flitzer und alte Karren stehen vor der riesigen Bühne, es ist eben wie im wahren Leben. „Ich spiel’ hier für Maschinen!“, schnallt Sido die Autokultur-Show plötzlich, „Ich geh da raus und rappe vor tausenden von Autos!“. In einer Camouflage-Jogginghose und mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet, die Nickel-Sonnenbrille und das rote Wollmützchen konterkarieren allerdings die Macho-Verkleidung. Von seinen Tattoos erkennt man nur die auf seinen Handrücken und die am Hals, es sind eben nur nüchterne 9 Grad, der Wind bläst kalt über das Kopfsteinpflaster auf dem Schützenplatz. Die Eisheiligen grüßen den Rap-Sünder.

Neue Konzertformen braucht das Land – Sido gab auf der Bühne alles, die Fans verfolgten es auf ihren gemütlichen Autositzen. Quelle: Samantha Franson

„Da drüben sterben Leute im Krankenhaus“

„Prost Sido“ steht auf einem Fan-Banner, das zwei Besucher auf die Motorhaube ihres Fahrzeugs gebunden haben. Nicht der schlaueste Autofahrer-Spruch, und auf dem Rückweg unbedingt abzunehmen. „Mein Block“, die Hymne auf die Straßenzüge seines Märkischen Viertels pumpt durch die Lautsprecher, mit diesem Song startete er 2004 durch. Inzwischen rappt er vom Tod & Teufel, seinen 3 Söhnen und seinem Erbe: „Mein Testament“ beschreibt dabei wer was bekommt: Ex-Frau Charlotte zum Beispiel seine Gema-Erlöse. Doch Sido ist nur scheinbar nachdenklich, frech ist er allemal – „Ey Leute, da drüben sterben Leute im Krankenhaus!“. Er spricht vom naheliegenden Siloah Hospital und Grenzüberschreitungen gehören zu seinem Genre. Er ist der selbsternannte Erfinder des Rap – „keine Zeit für Bruderkuss, alles ohne Schulabschluss“. „Bäng, bäng, bäng“ knallen die Pistolen-Schüsse aus den Lautsprechern der Autoradios. Denn DJ Desue feuert nicht nur Beats aus seinem Pult ab. Die obligatorischen Schüsse werden nur noch von dem klirrenden Glas übertroffen, diese Rap-Einspieler haben Tradition.

Zwischen Skandal und Maistream

Denn Sido ist „Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn“. Die Fans zappeln und grooven auf den Vordersitzen oder im Fond zu „Bilder im Kopf“, glückliche Gesichter, Buddy-Music, Kumpel-Klänge. Sido heißt bürgerlich immer noch Paul Hartmut Würdig, er ist 39 Jahre alt und gebürtig aus Ost-Berlin. Seine Frau, Charlotte Engelhardt, die Moderatorin und Schauspielerin, hat ihn kürzlich verlassen. Zusammen haben sie zwei Söhne und so handeln Sidos Rapsongs von Familie, Alkohol und Drogen. Doch der Junge von der Straße ist schon lange im Mainstream angekommen. Sein „Astronaut“ mit Andreas Bourani war ein Radiohit. Bei „ The Voice of Germany“ saß er in der Jury. Rapstar, TV-Star und Freund der Genuss-Zigarette: „Ich habe jetzt Bock auf was Süßes“, seufzt er und bläst den Dampf aus seinem Mund.

Eindrucksvolle Lichtshow

Mittlerweile bricht die Dämmerung ein, die Lichtshow wird eindrucksvoller, die LED-Wände zeigen eh jede Pore der Protagonisten. Der Abend ist und bleibt friedlich, humorvoll und freudig. Auf das Wagendach steigt hier und heute keiner, es ist auch viel zu kalt dafür. Mit „Carmen“ und dem notorischen „Arschficksong“ endet die Show des Rap-Aufregers bei der Autokultur. Und merke, wer zu viel hupt, dessen Auto muss überbrückt werden.

Von Kai Schiering