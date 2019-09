Hannover

Fulminanter Abschluss beim renommierten „34. Tanztheater International Hannover 2019“. Das in Barcelona ansässige Choreographen-Paar Guy Nader und Maria Campos begeisterte am Samstagabend mit ihrer einstündigen Choreographie „Set of Sets“ das Publikum in der restlos ausverkauften Orangerie Herrenhausen....