So funktioniert Hannovers „Autokultur“

Konzerte, Kino und Comedy trotz Corona: Am 7. Mai startet auf dem Schützenplatz „ Autokultur“ mit einer Bühne für Live-Veranstaltungen, tags drauf geht es auf dem Messegelände mit Autokino los.

Der örtliche Veranstalter Hannover Concerts und die Agentur Event it haben das Projekt auf die Beine gestellt, bei der man Kultur geschützt und vom eigenen Fahrzeug aus genießen kann. Aber wie funktioniert das Ganze überhaupt? Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie funktioniert das mit den Karten?

Tickets für die „ Autokultur“ gab es bislang wegen der aktuellen Situation nur online. Wer Karten für das Autokino an der Messe kaufen möchte, wird auf die Seite des Astor-Kinos als Kooperationspartner weitergeleitet. Seit Anfang der Woche haben allerdings auch die HAZ-/NP-Ticketshops in der Langen Laube und im Langenhagener CCL wieder geöffnet. Dort gibt es auch Karten für die Veranstaltungen auf dem Schützenplatz. So oder so: Das Ticket muss ausgedruckt vorliegen und bei der Einfahrt vorgezeigt werden. Dort wird es kontaktlos gescannt.

Wie läuft die Einfahrt?

Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung. Spätestens eine Viertelstunde vor Start muss man da sein.

Welche Regeln gelten für mein Auto ?

Grundsätzlich sind pro Auto höchstens zwei Personen erlaubt; für diese Anzahl sind auch die Ticketpreise kalkuliert. Bei manchen Programmpunkten sind zusätzlich bis zu drei minderjährige Kinder erlaubt, die nachweislich im selben Haushalt leben. Hunde dürfen übrigens mit an Bord.

Autos mit einer Höhe über 2,10 Meter sind gar nicht zugelassen. Und: Die Fahrzeuge werden der Größe nach angeordnet, damit eine möglichst gute Sicht für alle gewährleistet ist. Faustformel: Je größer das Auto, desto höher die Chance, dass man am Rand oder hinten stehen muss. Die entsprechenden Stellplätze werden vor Ort zugewiesen; Platzreservierung ist nicht möglich. Während der gesamten Veranstaltung darf das Auto nicht verlassen werden, außer in Notfällen wie einem dringenden Toilettengang.

Gibt es Toiletten und Gastronomie ?

Toiletten sind vorhanden und werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Pro Auto darf diese jeweils nur eine Person gleichzeitig aufsuchen.

Nahrung und Getränke werden auf dem Gelände nicht angeboten. Man darf sich aber selbst versorgen. Übrigens: Wer nach einer solchen Selbstversorgung nicht mehr fahrtüchtig ist, hat ein Problem. Das Gelände muss nach Ende der Veranstaltung verlassen werden.

Wie höre ich das Konzert?

Es gibt auf der Bühne am Schützenplatz nicht die üblichen Lautsprechertürme. Der Sound wird direkt auf der Bühne abgenommen und über eine spezielle UKW-Frequenz (die man vor Ort erfährt) übertragen. Ein entsprechendes Radio ist also Voraussetzung, dass man etwas von dem Bühnengeschehen hört. Leihgeräte werden keine angeboten, Heizlüfter – wie früher in Autokinos üblich – übrigens auch nicht.

Darf ich mein Auto laufen lassen?

Nein. Daher empfehlen die Veranstalter auch, sich im Zweifelsfall warm anzuziehen. Ist nach dem Event die Autobatterie zu schwach, gibt es vor Ort ein Team, das Starthilfe gibt.

Wie spende ich Beifall?

Bei anderen Veranstaltungen dieser Art hat sich die Lichthupe als Beifallsbekundung durchgesetzt. Aufs Hupen ist tunlichst zu verzichten: Die stört nicht nur die anderen Besucher, sondern auch die Anwohner.

