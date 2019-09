Hannover

Er kommt, um „Tumult“ zu machen: Der deutsche Superstar Herbert Grönemeyer stellt am Freitag, den 6. September, sein jüngstes Nummer-eins-Album in Hannovers HDI-Arena vor. Damit beschließt er einen Open-Air-Sommer, der mit Pink, Phil Collins, Ed Sheeran und Rammstein ohnehin extrem prominent besetzt war und dem örtlichen Veranstalter Hannover Concerts ein Rekordjahr beschert.

Grönemeyer begann seine Stadien-Tour in Deutschland (nach zwei Aufwärm-Auftritten in der Schweiz) am 30. August in Erfurt; gefolgt von Flensburg (1. September) und Berlin (3. und 4. September). Hannover ist die vierte deutsche Station. Wir verraten Ihnen, was Sie von dem Konzert erwarten dürfen und was Sie wissen sollten.

Die Karten

Die beste Nachricht für Kurzentschlossene vorab: Es gibt noch Karten für das Konzert, nicht mehr in allen, aber doch in einigen Kategorien. Sie kosten zwischen 54,15 und 88,65 Euro, Man erhält sie zum Beispiel in den NP-Ticketshops.

Der Zeitplan

Einlass in die HDI-Arena ist um 17.30 Uhr. Gegen 19 Uhr startet das Vorprogramm. Grönemeyer legt voraussichtlich um 20 Uhr los. Um 23 Uhr ist Ende.

Die Vorband

Herbert Grönemeyer hat sich nicht zuletzt durch seine Plattenfirma Grönland Records immer wieder als Talentförderer betätigt; sein Riecher ist sehr gut: Das Label hat unter anderem Philip Poisel, William Fitzsimmons, Kat Frankie und Boy unter Vertrag. Nach Hannover bringt er das Duo Oehl mit.

Der österreichische Liedermacher Ariel Oehl und der isländische Multiinstrumentalist Hjörtur Hjörleifsson, die sie selber wie folgt beschreiben: „Tanzbare Rhythmen treffen auf nordische Melancholie, groovige Beats auf ausdrucksstarke Texte.“ Sie waren zuvor beim Wiener Label Ink Music, das bereits Bands wie Ja, Panik und Bilderbuch entdeckte.

Die Show

„Typisch Grönemeyer. Nach nur wenigen Minuten hat er sein Publikum fest im Griff. Er ist und bleibt ein musikalischer Hohepriester, ein Antreiber — und 25.000 Fans in Erfurt singen selig mit, machen das Konzert zu einer Mega-Show“, schrieb die „Thüringer Allgemeine“ über den „Tumult“-Tourauftakt: „Und dann wirbelt der Musiker knapp drei Stunden durch ein wunderbares Programm. Mit grönemeyertypischen Tanzeinlagen, scharfen Rocknummern, zarten Liebesliedern und klaren Worten zur politischen Lage der Nation.“ Da ist klar: Der 63-Jährige zeigt sich auch 2019 in bester Form.

Die Setlist

Das Programm ist prall: Spielt Grönemeyer das selbe wie in Erfurt und Flensburg (und davon ist auszugehen), werden 24 Lieder aus allen Schaffensphasen zu hören sein. Die wahrscheinliche Setlist ist demnach:

Sekundenglück – Bist du da – Und immer – Kopf hoch, tanzen – Neuland – Bochum – Männer – Was soll das – Vollmond – Mein Lebensstrahlen – Halt mich – Stück vom Himmel – Doppelherz/Iki Gönlüm – Fall der Fälle – Mensch – Alkohol – Bleibt alles anders – Der Held – Morgen

Zugabe 1: Der Weg – Flugzeuge im Bauch – Musik nur, wenn sie laut ist – Demo (Letzter Tag)

Zugabe 2: Zeit, dass sich was dreht

Die Anreise

Die Veranstalter raten dringend dazu, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. In unmittelbarer Nähe des Stadions stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Die Konzertkarten gelten ab drei Stunden vor Einlassbeginn (also ab 14.30 Uhr) bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr als Fahrausweis.

Die Sicherheitsbestimmungen

Wegen der obligatorischen Sicherheitsbestimmungen mit Bodycheck und Taschenkontrolle ist rechtzeitiges Erscheinen ratsam. Laserpointer und Nietengürtel sind ebenso verboten wie Kameras, Selfiesticks und Getränkeverpackungen wie Flaschen, Dosen und Tetrapaks. Die Besucher mögen sich auf wesentliche Gegenstände wie Handy, Schlüssel und Portemonnaie beschränken und auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke verzichten – alles über Din-A4-Format darf nicht mit ins Stadion genommen werden.

Die Wetteraussichten

Der Sommer neigt sich dem Ende zu; das schlägt sich auch in der Wetterprognose für Freitag wieder: Eine Höchsttemperatur von 16 Grad Celsius und Wolken sind zu erwarten. Es könnte also frisch werden. Am späteren Abend könnte es sogar regnen. Warme Kleidung ist angesagt, wasserfeste zu empfehlen – Schirme sind im Stadion nicht erlaubt.

Von Stefan Gohlisch