Im März trat Serdar Somuncu noch in der ausverkauften Swiss-Life-Hall und machte Witze über Corona. Dann kam der kulturelle Lockdown. Jetzt kehrt der Kabarettist zur „ Autokultur“ nach Hannover zurück. Zeit für eine Zwischenbilanz zur Pandemie.

Wir haben zuletzt erst im Februar miteinander gesprochen, und das ist gefühlt eine Epoche her. Wenig später traten Sie in der Swiss-Life-Hall auf und eröffneten den Abend, indem Sie hustend auf die Bühne kamen…

Ja, ich erinnere mich. Das war der vorletzte Auftritt vor dem Lockdown. Jetzt gucken wir erst einmal, wie es weitergeht.

Weiter geht es für Sie erst einmal mit der „ Autokultur“ in Hannover. Nicht Ihr erster Auftritt dieser Art, oder?

Ja, in Köln habe ich das schon gemacht. Und ich habe schon Veranstaltungen in ähnlicher Art wie dieser gehabt, als ich damals nach der Wiedervereinigung vor zwei verstrahlten Ossis gespielt habe; das ist vergleichbar damit, vor 300 Autos zu spielen (lacht).

„Selbst wenn es eine Krise gibt – die Kultur überlebt“

Haben die Ossis auch geguckt wie Autos?

Der eine hat geflippert, und der andere hat sich irgendwann umgedreht zu mir und gesagt, ich soll die Schnauze halten. Das hatte gar nicht unbedingt etwas mit dem Osten zu tun, sondern damit, dass ich ganz am Anfang stand. Aber es ist mir jetzt wieder wie ein Flashback eingefallen, als ich in Köln vor Autos auf der Bühne stand.

Sie improvisieren Ihre Shows. Wie funktioniert das ohne direkte Interaktion?

Es geht. Die Leute hupen oder schalten ihre Lichthupen ein. Ich bin auch hinuntergegangen und habe mit den Menschen direkt gesprochen. Man gewöhnt sich relativ schnell daran, und es entwickelt eine besondere Atmosphäre: Man merkt, man befindet sich in einem Ausnahmezustand und verbindet sich. Ich fand es gut, auch als Signal: Selbst wenn es eine Krise gibt – die Kultur überlebt.

„Man verliert das Zeitgefühl“

Was ist anders?

Man verliert das Zeitgefühl. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich gedacht, ich hätte drei Stunden gespielt, weil ich am Stück gesprochen habe und keine Reaktion da war. Am Ende wurden es 80 Minuten, und es war ein richtig schöner runder Abend. Ansonsten würde ich das auch nicht noch einmal machen.

Worum wird es gehen? Themen gibt es genug.

Es geht sehr viel um die Themen, die uns heute beschäftigen: unser Umgang mit Angst. Oder: Wie überlassen wir Dinge, die wir eigentlich vernünftig besprechen müssten, Leuten, die den Verstand verloren haben, und warum tun wir das? Es ist ein Corona-Special: Ich versuche meinen Eindruck davon zu vermitteln, und der ist – wie bei vielen - sehr wechselhaft.

„Die Angst hat ein sehr fruchtbares Feld gefunden“

Nämlich?

Anfangs habe ich mich noch darüber lustig gemacht, habe gedacht, Corona sei nicht schlimmer als eine Grippe. Dann habe ich tatsächlich auch mal den Gedanken gehabt: Moment, da steckt doch jemand dahinter, der uns Angst machen will, und der Drosten hat doch schon bei der Schweinegrippe Mist erzählt. Und irgendwann, als die Zahlen hochgingen, dachte ich: Nicht dass es jetzt meine Eltern erwischt, die im kritischen Alter sind. Ich wurde selber vorsichtig. Und als der Lockdown kam, wurde es surreal: Da hat die Angst, die in einem angelegt war, ein sehr fruchtbares Feld gefunden. Weil alle um einen herum auch Angst hatten und diese Angst umgesetzt wurde in konkrete Maßnahmen. Und dann kam diese Phase, in der ich mich fragte: War es vielleicht doch übertrieben, oder haben die Maßnahmen einfach gefruchtet?

Lange her: Serdar Somuncu Anfang März in der Swiss-Life-Hall. Quelle: Moritz Frankenberg

Das berühmte Präventionsparadoxon …

Eben. Irgendwann habe ich gedacht: Es ist von allem etwas. Es ist nicht entweder oder. Die Situation, in der die Bundesregierung war, war die gleiche, in der ich auch war. Die war nämlich ungewiss. Was soll eine Bundesregierung Anderes machen, als abzuwägen zwischen dem größtmöglichen gesundheitlichen Schaden und der Wirkung, die ihre einschneidenden Maßnahmen auf die Wirtschaft haben kann, und einem Mittelweg, der keinen zu großen Schaden verursacht und den meisten nützt? Aber ich könnte jetzt noch eine Stunde über dieses Thema sprechen …

„Ich bin zum ersten Mal froh, in diesem Land zu sein“

Der Kollege Christian Ehring hat kürzlich gesagt, er finde es als Kabarettist seltsam, jetzt sagen zu müssen, dass das, was die Regierung tut, doch ganz vernünftig ist.

Das ist es. Aber ganz ehrlich: Ich möchte im Moment nirgendwo anders leben als in Deutschland, und ich bin wahrlich kein Deutschtümler. Ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben froh, in diesem Land zu sein. Wir haben Politiker, die sich fast schon dafür entschuldigen, dass sie sich Gedanken um unsere Gesundheit machen. Wir bekommen vom Staat ohne großen Aufwand relativ viel Geld. Und dann wird auch noch öffentlich debattiert – und zugelassen -, dass Idioten wie Attila Hildmann und Ken Jebsen ihre Verschwörungstheorien verbreiten können.

In diesem Stillstand steckt offenbar eine große Dynamik, denn im Moment scheint es um die wieder etwas ruhiger geworden zu sein.

Die haben natürlich vom Unmut der Bevölkerung profitiert. Und all diese Leute – Xavier Naidoo gehört zum Beispiel auch dazu – überschreiten inzwischen deutlich erkennbar die Grenze zum Pathologischen. Man sieht: Die merken einfach nicht mehr, dass sie den Boden zur Realität verlassen haben. Wer daran glaubt, kann auch an tanzende Kaninchen glauben.

„Höcke wird seine Stunde noch haben“

Auch die AfD hat es schwer, ist unter zehn Prozent gerutscht. Ist sie entzaubert?

Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann im Moment zu vielen Themen nichts sagen. Ich habe anfangs gedacht, die Stunde der AfD wird noch kommen, weil sich die Staaten abschotten, weil sie merken, dass offene Grenzen gefährlich sein können. Jetzt bin ich der Meinung, die AfD hat – Gott sei Dank – versagt in der Krise; sie hat sie nicht für sich nutzen können. Vielleicht haben sie noch einen Plan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so versiert ist im Verteilen von propagandistischen Ideen wie Höcke, auf einmal aufgibt. Der wird seine Stunde noch haben, aber ob die AfD dann noch da ist oder sich in eine neue Gruppierung spaltet, die noch offensiver nationalistisch ist, kann ich nicht sagen.

Ich ahne, dass ich von Ihnen keine Prognose auf die Frage bekommen werde, was aus der Krise erwachsen wird. Darum: Was wünschen Sie sich, das entsteht?

Gut, dass Sie es sagen, denn ich kann es wirklich nicht einschätzen. Manche meiner Prognosen haben sich bestätigt, und das sage ich nicht mit Genugtuung, denn sie waren pessimistisch. Dazu gehört, dass ich ein weltweites Bürgerkriegsszenario befürchtet habe, in den USA noch mehr als hier, weil Trump sein Land noch viel deutlicher und erkennbarer spalten möchte als unsere Politiker, die die Ränder besetzen wollen. Aber das Potenzial ist da, wenn man sieht, wie die Leute in Stuttgart oder auch die idiotischen Raver in Berlin demonstrieren, dass sie mit dem, was passiert, nicht einverstanden sind. Da bedarf es nur einer kleinen Initialzündung, um dieses Ding explodieren zu lassen. Und wenn ein zweiter Lockdown kommen sollte, wird es wirklich hardcore – das kann ich Ihnen prognostizieren.

Jetzt im Rave Modus und am 01.Juli im Autokino Hannover. Gepostet von Serdar Somuncu am Mittwoch, 10. Juni 2020

Und was wünschen Sie sich?

Dass wir möglichst bald zu einer angstfreien Normalität zurückkehren, denn ich merke an mir selbst (und ich bin kein ängstlicher Mensch), wie schwer es mir fällt, mich auf das zu verlassen, was ich für die Realität halte. Wenn dieser Zustand anhält, werden wir nicht nur psychisch und sozial geschädigt sein, sondern wir werden diese wirtschaftliche Krise, die sich anbahnt, noch verlängern. Da geht es um alle Branchen – und ich habe leider die Arschkarte gezogen, dass das, was als Aller-, Allerletztes zurückkommt, meine Branche ist. Auch darum mache ich so einen Auftritt in Hannover. Um zu sagen: Ich lasse mich nicht unterkriegen.

„Ich verteidige meinen Berufsstand“

Wie schlimm steht es aus Ihrer Sicht um die Kultur?

Wir reden hier nicht über mich. Ich habe das Glück, dass ich nächstes oder auch übernächstes Jahr wieder auf Tour gehen kann. Ich habe ja schon früh einen Corona-Kulturfonds gegründet, um Künstlern zu helfen, die das Geld brauchen, um zu überleben. Ich habe Briefe bekommen, das kann man sich nicht vorstellen. Da gehen Leute zugrunde, weil sie einen Auftritt nicht haben, der 150 Euro wert ist. Eine Frau zum Beispiel, die als Krankenhausclown arbeitet für krebskranke Kinder, der schon 100 Euro helfen zu überleben. Es gibt in der Bevölkerung gerade die Unart, das eine Übel gegen das andere aufzuwiegen, und da hört man häufig: „Dann geh‘ doch arbeiten!“ Man kann nur entgegnen: „Das ist meine Arbeit. Ich bin von Beruf Schauspieler oder Künstler. Ich gehe auch gerne Spargel stechen; ich mache das nicht aus Faulheit. Ich verteidige meinen Berufsstand.“

Was kann man tun?

Eine Akzeptanz dafür ist unglaublich schwer zu vermitteln. Die Kultur ist das letzte Glied in einer Kette, und sie lebt davon, dass Zuschauer in einen Saal kommen und mit ihren Eintrittsgeldern nicht nur mich als Künstler finanzieren, sondern auch denjenigen, der diesen Auftrittsort betreibt, den Techniker, der das Licht fährt, den Fahrer, der die Technik transportiert… Kultur ist nicht nur der Künstler, sondern auch die Logistik der Kunst, die wir anbieten.

Serdar Somuncu bei der „ Autokultur“: am 1. Juli 2020 ab 20 Uhr auf Hannovers Schützenplatz. Tickets dafür (ab 74,65 Euro pro Auto) gibt es ausschließlich online.

Von Stefan Gohlisch