Serdar Somuncu: Geifern mit Gedankentiefe

Hannover

Serdar Somuncu kommt auf die Bühne und hustet, lange und trocken. Dann grinst er ins Publikum, in die mit 3300 Menschen fast ausverkaufte Swiss-Life-Hall, und sagt: „Wir haben alle Angst.“ Das Wort Coronavirus verwendet er nicht, lieber ein vulgäres für Analsex. Sowieso das gleiche: Wenn die Menschheit die Hose voll hat, muss es ihnen ja einer spiegeln.

Das ist sein Job. Der „Hassias“ ist wieder da, Prophet und Gott in Personalunion, der ordinärste Prediger im deutschen Kabarett, Humanist mit Holzhammer. Drei Jahre war nicht unterwegs. Es ist mal wieder nötig; man kann den Hass ja nicht den Laien überlassen, den Chris Talls der Comedy-Szene, die – darf er das? - versprechen, den Laden abzufackeln, weil „Chris-Tall-Nacht“ ist, oder den Felix Loprechts, die noch über brennende Affen scherzen, weiche Opfer - „ich finde es besser, F… wie die Alice Weidel zu beleidigen“, sagt Somuncu. Außerdem brauche er das Geld.

Und er beleidigt nicht nur die AfD durch. Deutsche oder Türken, Italiener und Albaner, den „Paket-Bimbo“ oder Greta Thunberg: alles „Aslaks“, Deutschtürken-Slang für Parasit oder Schlimmeres. Realität oder Rolle? Das muss man schon selber herausfinden. Sein Credo: selber denken. Das Perfide: Wenn man dann denkt, jetzt hat er wirklich mal recht bei seinen Hassreden, dann ist man ihm auf den Leim gegangen.

Die eigenen hässlichen Gedanken

Der „Seelenheiler“, wie er sich selber in feister Hybris nennt, führt einem die eigenen hässlichen Gedanken vor. Missverständnisse nimmt er in Kauf. Irgendwie muss man seine bösen Klischees ja loswerden, wenn man wirklich Toleranz leben möchte. Empathisch zu sein, bedeutet eben nicht nur, die eigenen Fehler zu erkennen, sondern auch die der Anderen zu tolerieren. Vielfalt statt Einfalt, darum geht‘s.

Serdar Somuncu versteckt sich nur selten in der Swiss-Life-Hall. Quelle: Moritz Frankenberg

Er kann fast nahtlos umschalten von der Abteilung Attacke in die Kontemplation, vom Geifern in die Gedankentiefe. „Wir sind nicht mehr Herr über unsere eigenen Ängste“, sagt er in einem der ruhigeren Momente: „Die Menschen in den Kriegsgebieten wären froh, wenn sie Angst vor einem Virus haben könnten.“ Vielleicht stecke ja der liebe Gott dahinter, der denkt: „Jetzt scheißt ihr euch mal ein.“

Von der Wiedervereinigung zum Nationalismus

Der Kölner redet frei; das gebiete ihm der Respekt. Und den fordert er auch ein, herrscht Menschen im Publikum an, die ihn filmen, statt zuzuhören. Nicht jeder Gedanke führt irgendwo hin. Manchmal setzt er sich zwischendurch ans Klavier und improvisiert auch musikalisch. Erzählt von Jahrhunderten westlicher Expansionspolitik und Ausbeutung, zieht Linien von der Wiedervereinigung zum neuen Nationalismus und Hanau, spricht von gescheiterter Integration und den Konsequenzen.

„Eines Tages werden die Folgen unserer Ignoranz vor unserer Tür stehen“, prophezeit er. Sie tun es ja schon, an der Grenze von Türkei und Griechenland. Und in Deutschland pflege man lieber seine Luxusängste, die einem medial vorgekaut werden, als die Augen zu öffnen. Am Ende ist es ein böser Appell „Wir können froh sein“, sagt er: „über jede Sekunde, in der wir uns Sorgen machen.“

Von Stefan Gohlisch