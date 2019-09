Hannover

Wer regelmäßig zum Kabarett geht, hört oft dieselben Themen: AfD, SPD, GroKo, AKK etc. Unter der Leitfrage „Warum so viel Inhalt?“ will Sebastian Pufpaff im ausverkauften Theater am Aegi mal mehr aus seinem Leben erzählen, ohne auch nur einen Politikernamen oder Parteikürzel zu nennen – das verspricht er zu...