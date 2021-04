Sebastian Fitzek: Roadtrip über die letzten Dinge statt Thriller

Hannover

Ein neuer Roman und mal kein Krimi. Was wäre wenn, fragt Bestsellerautor Sebastian Fitzek – es geht um letzte Dinge, eine überraschende Reise und Gedanken über Corona.

Herr Fitzek, was würden Sie mit Ihrem Tag anstellen, wenn es der letzte wäre?

Das Motto, seinen Tag so zu leben, als wäre es der letzte, halte ich für falsch. Ich würde dann wahrscheinlich jeden Tag eine Henkersmahlzeit zu mir nehmen und an Herzverfettung sterben (lacht). An meinem letzten Tag würde ich versuchen zu reisen. Für mich ist der Sinn des Lebens, Erinnerungen zu sammeln. Und das kann man eigentlich nur, wenn man sich bewegt, sprich, wenn man reist. Was in Zeiten von Corona eher schwierig ist. Reisen kann auch im übertragenen Sinne gemeint sein. Mit einem Buch in der Hand kann man auch reisen oder sich in einem Gespräch auf eine Reise begeben. Auf Pauschalreisen können wir schon mal für ein Jahr verzichten, aber auf die vielen kleinen Trips im Zwischenmenschlichen weniger. Deshalb sind derzeit so auch viele Menschen zermürbt.

Was also würden Sie unabhängig von der Pandemie an Ihrem letzten Tag also konkret machen?

Ich würde probieren, viele Menschen, die mir wichtig sind, zu treffen und so viele Gespräche wie möglich zu führen. Mit meinen Kindern würde ich Zeit verbringen wollen. Die Frage ist meiner Meinung nach nicht die, was ich machen würde, sondern mit wem.

Wie schwer fällt Ihnen die Vorstellung, sterben zu müssen?

Da ich Psychothriller schreibe, setze ich mich täglich damit auseinander. Es gibt Menschen, die Angst vorm Tod haben und die, die den Gedanken daran verdrängen. Das kann ich von Berufswegen nicht. Der Tod kommt, und mal fällt es leichter, mal schwerer, das anzunehmen. Ich bin jemand, der Angst vor dem Tod hat. Sonst könnte ich nicht über ihn schreiben.

„Wir denken zu wenig über den Tod nach“, schreiben Sie im Roman. „Wenn wir Nahtoderfahrungen machen, dann fiktional über Krimis und Thriller.“ Gut ist das nicht, oder?

Der Umgang mit dem Tod ist etwas Höchstpersönliches, jeder macht das anders. In der Pandemie müssen wir uns nun mit der Sterblichkeit auseinandersetzen. Der Satz „Das Leben ist das höchste Gut“ ist leicht gesagt. Aber die Frage, womit und wie wir das Leben füllen wollen, ist die, womit wir uns auseinandersetzen sollten.

Wie meinen Sie das?

Wir konnten ins Café, ins Open-Air-Konzert, uns mit so vielen Personen treffen, wie wir wollten, tanzen gehen. Was wir jetzt gerade erleben, ist das Gegenteil und nicht gut. Was ich aber bemerke, ist, dass sich jetzt viele fragen, wie wir unser Leben füllen wollen, wenn dieses Drama vorbei ist. Und das kann man nur, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt.

Und wenn nicht?

Wenn wir permanent verdrängen, laufen wir Gefahr, dass unser Leben so dahin plätschert. Aber ich möchte nicht wieder eine Katastrophe erleben müssen, die mich erinnert, dass ich sterblich bin. Da reicht mir Kriminalliteratur, in der ich genau diese Funktion sehe.

Was war eigentlich zuerst: Corona oder der Roman?

Die Geschichte habe ich schon seit vier, fünf Jahren im Kopf. Allerdings drängte sich der Psychothriller immer nach vorne, obwohl ich etwas Lustiges schreiben wollte – denn auch das entspricht mir. Komödie und Thriller liegen eng beieinander: Menschen werden mit einer außergewöhnlichen Frage konfrontiert und müssen sich entscheiden. Das Tempo ist hoch, es kommt aufs Timing an und am Ende braucht es eine Pointe. Wenn wir nach den ganzen Horrormeldungen etwas zu lachen brauchen, dann jetzt. Corona hat einige Dialoge vielleicht verändert, der Impuls, das zu schreiben besteht aber wie gesagt schon länger.

„Es gibt ja auch wohl noch andere Bestseller außer Krimis“ sagt ihr Protagonist Livius an einer Stelle. Welchen Erfolg versprechen Sie sich von diesem Buch?

Ich hoffe, dass die Neugier geweckt wird, weil „Kein Thriller“ draufsteht. Wobei es ohne diesen Zusatz zunächst die Chance auf einen größeren Erfolg hätte. Aber das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass Leser mit der falschen Erwartung an das Buch herangehen. Man sollte immer im Vorfeld wissen, worauf man sich einlässt. Ich rechne nicht mit einem Flop, aber alles andere vermag ich nicht einzuschätzen. Es ist eine Reise, ein Experiment.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen, etwas anderes als Thriller zu schreiben?

Ich kann nicht ausschließen, in dem Genre wieder etwas zu schreiben. Aktuell habe ich aber keine Geschichte im Kopf.

Die Vornamen der Protagonisten fangen beide mit „L“ anfangen – Zufall oder hat es auch mit Ihrer Freundin Linda zu tun?

Ich schaue immer nach Namen, die ich gut finde, die passen. An Linda habe ich an der Stelle eigentlich nicht gedacht, will aber auch nicht ausschließen, dass sich mein Unterbewusstsein reingemogelt hat (lacht).

Ihr widmen Sie das Buch. Größer geht ein Liebesbeweis kaum.

Ohne sie hätte ich das Buch so nicht schreiben können. Für bestimmte Passagen habe ich sie um Rat gefragt, mit ihr hatte ich einen Sparringspartner, der unheimlich kluge Fragen gestellt hat. Hinzu kam, dass sie mir fast alle alltäglichen Aufgaben abgenommen hat, als ich völlig im Schreibrausch gewesen bin – zu einer Zeit, in der wir gerade ein Baby bekommen haben. Lea und Livius sprechen über Corona-Lehren.

Was ist Ihre?

Dass die Zeit jetzt nicht die ist, um groß rum zu überlegen und schon gar nicht für Vorwürfe. Jetzt ist die Zeit des Handelns. Wir brauchen einen Plan, damit wir so schnell wie möglich unsere Freiheit zurückgewinnen, ohne Menschen zu schaden. Wenn alles wieder gut ist, müssen wir zusehen, dass uns bestimmte Dinge nicht noch einmal passieren.

Von Mirjana Cvjetkovic