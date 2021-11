Hannover

Sie wollen tanzen, sie wollen spielen, sie wollen singen. Auf jeden Fall wollen sie das, und weil es derzeit nicht anders geht, spielen sie halt draußen, egal bei welcher Witterung. Und so zeigen 70 junge Menschen aus Gehrden vom 4. bis 6. November ihre Musical-Version des Film „Billy Elliot. Ich will tanzen“ auf der Osterwaldbühne in Salzhemmendorf.

„Zur Not auch bei Schnee!“, betont Ludger Deters. Er ist Lehrer für Deutsch, Religion und Darstellendes Spiel am Gehrdener Matthias-Claudius-Gymnasium. Er ist ein Freund großer Produktionen – etliche von ihnen waren bereits im Staatstheater bei verschiedenen Ausgaben des Festivals „Jugend spielt für Jugend“ zu sehen. Nun hat er das Stück mit 70 Schülerinnen und Schülern sowie vier Kollegen realisiert.

Proben mit Hindernissen

Die Premiere sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr sein. Dann kam Corona. „Wir waren zu zwei Dritteln fertig – aber noch mit der alten Besetzung“, erzählt er. Das Abitur kam. Corona blieb. „Manche der Schüler, die in Hannover studieren, sind auch jetzt dabei; andere sind weggezogen.“

So erfolgte im Schuljahr 2020/2021 ein nahezu kompletter Neustart unter erschwerten Bedingungen: „Wir waren ja noch stärker gemaßregelt als beispielsweise der Sportunterricht: Liebes-, Kampf- und Gesang-Szenen waren lange überhaupt nicht erlaubt.“

Generalprobe in strömendem Regen

Harte Bandagen bei einem Musical, in dem eben nicht nur gesungen, sondern auch geliebt, getanzt und geboxt wird. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2000 mit Jamie Bell. Erzählt wird von einem britischen Arbeiterjungen, den sein Vater zum Boxunterricht schickt, der aber viel lieber Ballett tanzen möchte. Um Selbstbefreiung geht es, um Geschlechterzuschreibungen und auch um sexuelle Identität. Ein Stoff, der allen Beteiligten wichtig war.

Die Inszenierung wurde fertig. Die Generalprobe fand in strömendem Regen statt – und dann, in diesem September, endlich die ausverkaufte und bejubelte Premiere, im auf der Waldbühne Ahmsen im Emsland. Dort kommt Deters her; dort hat er selber als Jugendlicher gespielt.

Doch sein Ensemble wollte mehr und bekommt es nun. Vier Aufführungen wird es diese Woche geben, eine vormittags ausschließlich für Mitschüler, drei weitere, am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr als öffentliche Abendvorstellungen. Dass man seine Träume gegen alle Widerstände verfolgen soll, erzählt „Billy Elliot“. Es scheint, als habe man diese Lektion in Gehrden gelernt.

Karten für das Musical gibt es hier: osterwaldbuehne.de

Von Stefan Gohlisch