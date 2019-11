Schöner scheitern mit Von Wegen Lisbeth in der Swiss-Life-Hall

Hannover

Vor drei Jahren haben Von Wegen Lisbeth noch im kleinen Lux am Schwarzen Bären gespielt, und es war nicht voll. Jetzt steht Sänger Matthias Rohde in der nahezu ausverkauften Swiss-Life-Hall, blickt mittelschwer fassungslos auf das Händemeer vor ihm und wirkt in seiner blauen Latzhose ein wenig wie Karlsson vom Dach, der sich fragt, was er da gerade wieder angestellt hat.

5000 Leute für eine der interessantesten Bands der deutschen Musiklandschaft. Die fünf Berliner haben eine Blitzkarriere hingelegt. Zwei Alben haben sie in Petto, 27 Lieder darauf. 24 davon spielen sie an diesem Abend plus – ein Cover als eine von vier Zugaben – „Nur ein Wort“ von Wir sind Helden, zusammen mit der famosen Vorband Blond.

„Alles Kunst, wenn du tanzt“

Das eine Wort: Tanzen. Rohde und Co. schaffen es, ein Lebensgefühl zwischen Sehnen und Weltekel in virtuose Worte zu fassen und dabei glücklich zu machen. Er reimt „Pisse“ auf „vermisse“ und stellt fest: „ Linkin Park, Timmy Bendzko, Robin Schulz, Revolverheld – alles Kunst, wenn du tanzt“. Das ist die Absatzbewegung, und die Halle wogt dazu.

Die Mittel: Indiepop mit 80er-Anleihen, funky Bass und skurrilen Instrumenten, hier ein Xylophon, dort ein Glockenspiel und auch mal – bei „Am wenigsten zu sagen“ – ein Triangel-Solo. Musik, die klingt wie das unwahrscheinliche Liebeskind einer Affäre zwischen Level 42 und Geiersturzflug in den 80ern, das zwischendurch mal mit besagten Wir sind Helden liiert war und nun gut mit Faber und Bilderbuch befreundet ist.

Es fühlt sich an wie ein sehr großes Clubkonzert; man ist unter Gleichgesinnten. Ein studentisches Publikum, sehr jung, sehr weiblich, das Von Wegen Lisbeth anzieht. Und dieser Hörsaal voller VWL-Studenten hat seine Texte gelernt, von der ersten Zeile des Abends („Schreib mir nicht, du weißt wieso, mein Handy liegt im gelben Sack“) bis zur letzten mit „Lisa“: „Warum ist dein Leben so prima? Und du immer so wunderwunderschön?“ Schöner Scheitern.

„Ein Gutmensch bin ich gerne“

Und Standortbestimmung einer Generation, die sich dem Leistungsdruck so gerne verweigern würde: Rohde trägt alle seine „Träume zum Bestattungsinstitut“ („Lisa“) und will es doch eigentlich nur besser machen: „Ich glaub’, ich bin kein guter Mensch, doch ein Gutmensch bin ich gerne“, singt er in „Irgendwas mit Delfinen“. So klug, so abgeklärt, so schön.

Vor größerem Publikum als in Hannover haben Von Wegen Lisbeth noch nie als Headliner gespielt, erzählt Rohe. Zwei Konzerte in Berlin stehen noch an; das ist Heimat und zählt nicht: „Es fühlt sich an wie Tourabschluss.“ Und größer soll es eigentlich gar nicht mehr werden, hat er vor kurzem im NP-Interview gesagt. Nach diesem grandiosen Abend kann man prophezeien: Das könnte schwierig werden.

