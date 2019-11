Schön scheußlich: „Deix“ im Wilhelm-Busch-Museum

Hannover

Die Dame lacht feist, auch der Herr hinter ihr trägt ein fieses Grinsen im Gesicht, beide so dick, dass sie ihre Füße sicherlich lange nicht gesehen haben. Es sind Skulpturen, angeblich Abbilder der Eltern des Künstlers, Wirtsleute. Und man ahnt schon auf den ersten Metern der neuen Ausstellungen im Wilhelm-Busch-Museum, an welchen Gestalten der große österreichische Satiriker und Manfred Deix seinen Blick geschärft hat.

Schlicht „Deix“ heißt die Ausstellung. Der Mann ist eine Marke: „Diese Bilder vergisst man nicht“, sagt Museumsdirektorin Gisela Vetter-Liebenow, die nun einen Überblick über dessen Schaffen zeigt, von Klassikern aus den 80er-Jahren, die in Magazinen wie „Stern“, „Spiegel“, „Titanic“ oder „Pardon“ erschienen, bis hin zu Spätwerken, darunter fein-gemeine Menschen-Bilder aus seinen Skizzenbüchern, die nie zuvor öffentlich gezeigt wurden.

Ab zur Strapskontrolle

Am 22. Februar dieses Jahres wäre Deix 70 geworden, Anlass auch dieser Ausstellung. Er ist, schwer krank, bereits 2016 gestorben. Deix liebte das Leben, vor allem das ungesunde, rauchte und soff, polterte und genoss. „Es gibt Künstler, die schnell verbrennen müssen“, sagt der österreichische Künstler Gottfried Helnwein, ein lebenslanger Freund von Deix, der mit dessen Witwe Marietta zur Eröffnung gekommen ist: „Ich war erstaunt, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat.“

Gottfried Helnwein steht vor Arbeiten von Manfred Deix im Museum Wilhelm Busch. Quelle: Moritz Frankenberg

Deix hat es sich und anderen hart gegeben. „Er hat alle verhöhnt, auch sich selbst; er konnte gar nicht anders“, so Helnwein. Anstrengend sei er gewesen, „aber auch unglaublich lustig“. Seine Landsleute liebten ihn dafür. Als einmal ein Bus voller Bäuerinnen vor dem Deix-Museum im österreichischen Krems vorgefahren sei, habe er die Damen erst nach erfolgter „Strapskontrolle“ passieren lassen, erinnert sich Marietta Deix amüsiert.

Die Erbärmlichkeit der menschlichen Existenz

Gegen Rassismus, Bigotterie und Spießbürgertum zeichnete er an. Er hatte, wie Helnwein es beschreibt, „die Hässlichkeit und Erbärmlichkeit der menschlichen Existenz mit scharfem Augen zu sehen“. Vor allem rechte Politiker seiner Heimat nahm er gerne ins Visier wie den FPÖ-Landeshauptmann Jörg Haider, der ihn so oft wie vergeblich verklagte. „In Österreich vermissen wir ihn jeden Tag“, sagt Helnwein – man stelle sich mal eine Deix-Zeichnung zur sogenannten Ibiza-Affäre vor.

Die Witwe Marietta Deix steht vor Skulpturen in der „Deix“-Ausstellung im Museum Wilhelm Busch. Quelle: Moritz Frankenberg

Ein spätes Bild im Obergeschoss zeigt ein scheinbares Idyll: eine Klippe in wilder Natur, auf die eine alte Dame mit Blindenhund zusteuert. „Omas letzter Spaziergang“ heißt es, und wie so oft bei Deix muss man lachen beim Anblick des Schrecklichen.

Hitler im Führerbunker

Es gehört schon eine große Lust am Unschönen dazu, in einem kunstvollen monochromes Gemälde eine verkniffene Visage festzuhalten, um es mit „Harter Stuhlgang“ zu betiteln. Unten hängt der frischgekürte Mister Universe Arnold Schwarzenegger mit Hantel im Kopf, ein paar Meter weiter Adolf Hitler (bekanntlich auch ein Österreicher), der an seinen letzten Tagen im Berliner Führerbunker sinniert: „Und Eva Braun, das dumme Stück/lass im Bunker ich zurück?/Ach was, ich bleibe einfach hier/mit Blondie, meinem treuen Tier.“

Überall Hackfressen und Sackgesichter, geile Böcke und beleibte Buhlschaften – es ist ein gnadenloser, gleichwohl präziser Blick auf die Mitmenschen, den Deix Bilder auszeichnen und den diese Ausstellung so prächtig präsentiert. Und dann verlässt man sie, geht unter Leute und stellt fest: Deix ist überall.

