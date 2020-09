Schlegl kämpft für bessere Bedingungen im Rettungsdienst

Hannover

Als 18-Jähriger interviewte Tobias Schlegl beim Musiksender VIVA Stars und Sternchen, war später bei Sendungen wie „Extra 3“ und „aspekte“ zu sehen. Wegen den Wunsches, etwas „gesellschaftlich Relevantes“ zu tun, schmiss er die Fernsehkarriere hin und absolvierte eine dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. In Hamburg übt der 42-Jährige den Beruf aus. Mit der NP sprach er über den radikalen Schnitt in seinem Lebenslauf und seinen Debütroman „ Schockraum“ (Piper, 288 Seiten, 22 Euro).

Herr Schlegl, Ihr Roman ist fiktiv, und doch steckt so viel Wahres drin: Es wird von überfüllten Notaufnahmen erzählt („mal schnell zwischendurch zum Facharzt“), von besonderen Snacks für Sanitäter, damit sie weiterhin diese oder jene Klinik ansteuern, daher die Frage: Warum muss ein Krankenhaus Gewinn machen? Wie wichtig ist es Ihnen, mit dem Buch auch den Finger in die Wunde unseres Gesundheitssystems zu legen?

Total wichtig! Die Metaebene meines Romans ist, dass jemand an den Arbeitsbedingungen zerbricht. Und das ist perfide, weil es eigentlich ein toller Job ist. Menschen im Rettungsdienst wie auch in der Pflege werden verfeuert, sie bleiben meist nicht lange in dem Beruf. Es gibt ganz klare Hinweise darauf, dass, wenn es so weitergeht, wir auch im Rettungsdienst wie bereits in der Pflege in eine riesige Personalnot schlittern.

Sind wir da nicht schon angekommen?

Naja, noch ist in Deutschland jeder Patient gut versorgt, in etwa sieben, acht Minuten ist ein Rettungswagen im Notfall vor Ort. Allerdings geht das auf Kosten des Personals, das immer wieder einspringt und Lücken füllt. Wenn sich nichts verändert, werden wir in Zukunft diese Form der Notfallversorgung nicht mehr haben.

Bei der Arbeit: Tobias Schlegl sitzt in voller Montur im Rettungswagen, macht Notizen. Quelle: Twitter

Was muss sich also ändern?

Es ist ein absolut politisches Problem. Genau wie in der Pflege müssen bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Das Personal muss weniger Überstunden machen. Bei einer Vollzeitstelle sind 200 Stunden im Monat keine Ausnahme – das ist extrem viel! Und zwar bei einem Gehalt, das alles andere als fair ist bei der Verantwortung, die man hat.

Notfallsanitäter will Politik Finger in die Wunde legen

Und die psychische Belastung kommt noch obendrauf.

Das ist mein persönlicher Finger, den ich mit dem Buch in die Wunde legen will. Ich hatte das Glück, ein Gesprächsangebot bekommen zu haben, als es mir im Job nicht gut ging, mein Protagonist Kim im Roman nicht. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben viele extreme Einsätze, die Schlagzahl ist sehr hoch. Verarbeitet wird da nicht wirklich. Das ist ein Punkt, den viele übersehen. Der Bundeswehrsoldat, der aus Afghanistan zurückkehrt, bekommt psychische Hilfe, jeder Profisportler. Im Rettungsdienst Hilfe zu bekommen, ist dagegen schwieriger.

„Gottseidank hat ein Kollege erkannt, dass ich Hilfe brauche“

Kim leidet an posttraumatischer Belastungsstörung. Wie oft sind Sie in Ihrem neuen Job an Ihre Grenzen geraten?

Das Erstaunliche ist, dass man in der Situation dann doch funktioniert. Bei Kim ist das nicht so, er macht aufgrund seines Zustandes Fehler. In der Realität wäre das dramatisch. Wenn man nicht voll da ist, ist der Patient gefährdet. Etwa in der Hälfte meiner Ausbildung hatte ich drei, vier extreme Einsätze in zwei, drei Tagen. Ich musste ein todkrankes Kind ins Hospiz fahren. Und dann verlief eine Reanimation bei einem Familienvater alles andere als erfolgreich. Das löst großen Frust aus. Es folgte ein Moment, in dem ich nicht mehr konnte. Gottseidank hat ein Kollege das bemerkt und erkannt, dass ich Hilfe brauche.

Und dann?

Hat sich das Kriseninterventionsteam im Rettungsdienst in der Akutphase um mich gekümmert, es gab Gesprächsangebote, und für die nächsten Tage war ich raus aus dem Dienst. Es wurde mir nicht nur zugehört, sondern auch gesagt, dass es eine ganz normale menschliche Reaktion auf die Ereignisse ist. Parallel habe ich mit dem Schreiben angefangen, mir bestimmte Einsätze aufgeschrieben. Schnell habe ich bemerkt, dass mir das gut tut. Schließlich entstand die Idee, was wohl gewesen wäre, wenn keiner geholfen hätte …

Da ist das Ding: Nach drei Jahren hat er es geschafft – Tobi Schlegl hat seine Notfallsanitäterausbildung erfolgreich bestanden. Quelle: Instagram

Woher wussten Sie, dass daraus ein Roman wird?

Es hat sich wie ein Puzzle nach und nach zusammengefügt. Es hat Bock gemacht, mit den Figuren zu spielen. Ich wollte immer wissen, wie es wohl weitergeht. Wie bei einer Serie, die man guckt. Nur, dass ich hier selbst dran geschrieben habe (lacht). Das Schreiben war ein sehr erfüllender Prozess, es hat mir als Ausgleich sehr gut getan.

Tempolimit senkt Unfallrisiko

Kann es eigentlich sein, dass Sie sich auch für ein Tempolimit auf Autobahnen aussprechen? Im Buch fährt Kim mit seinem Kumpel Benny nach Holland, da darf man nur 130 Stundenkilometer fahren. Im Buch heißt es: „Wie angenehm. Keiner knallt von hinten heran.“

(Lacht) Mit dem Rettungswagen darf ich knallen, mit Blaulicht gibt es kein Tempolimit. Im Ernst: Alle Studien zeigen, dass das Unfallrisiko bei geringerem Tempo sinkt. Wenn man so ein Menschenleben retten kann, dann bitte!

Bei Kim leidet auch das Zwischenmenschliche: Der Kontakt zu den Eltern ermüdet, die Freundin trennt sich. Was auch daran liegt, dass das Leben als Notfallsanitäter oft nicht planbar ist. Mussten Sie eigentlich oft Verabredungen absagen, weil‘s mal wieder länger gedauert hat?

Ja, das kann man durchaus so sagen, dass mein soziales Umfeld gelitten hat. Extrem sogar. Ich habe viele Freunde und Verwandte in den drei Jahren meiner Ausbildung nicht gesehen. Der Klassiker am Ende eines Arbeitstages: Man bekommt noch einen Fall rein. Meine Erkenntnis: sich an einem Arbeitstag gar nicht erst verabreden. Und auch wenn man große Lust hätte, etwas zu machen, will man sich doch lieber regenerieren.

Der andere Job: Tobias Schlegl hat von 2014 bis 2016 die Kultursendung „aspekte“ im ZDF moderiert. Er schmiss hin, um Notfallsanitäter zu werden. Quelle: dpa

Wie hat Ihr Umfeld auf den Schritt reagiert, die Ausbildung zu machen, ihre TV-Karriere hinter sich zu lassen?

Sie fanden es relativ verrückt, weil es ein doch radikaler Schritt gewesen ist. Schließlich hatte ich ja auch etwas Gutes gemacht, etwas, was nicht sinnlos ist – etwa die Kultursendung „aspekte“ moderieren. Viele haben sich gewundert, dass ich das freiwillig sausen lasse. Aber der Wunsch, etwas Neues, etwas Sinnvolles zu machen, den Lebenszug einfach mal anzuhalten, hatte sich über längere Zeit angestaut.

Nach Jahren im TV fragt er sich: „Und was mache ich?“

Also zogen Sie sich 2016 aus der Öffentlichkeit zurück, um Notfallsanitäter zu werden.

Ich wollte etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Ich habe über tolle Menschen berichtet, mich aber gefragt: Und was mache ich? Die Frage wurde so laut, ich konnte sie nicht mehr ignorieren. Außerdem dachte ich, wenn ich erst 40 bin, traue ich mich nicht mehr. Und unser System ist auch nicht gerade darauf ausgelegt, in der Lebensmitte etwas Neues anzufangen. Es ist die Sehnsucht von vielen, mal was anderes zu machen. Ich hatte das Privileg, auch finanziell, mich zu verändern. Nun bin ich nicht Yogalehrer geworden oder habe das Café am Ende der Welt eröffnet, sondern mache einen der härtesten Jobs. Da gehört schon viel Idealismus dazu.

Scooter muss im Roman dran glauben

Ihre beruflichen Anfänge waren bei VIVA. Musik spielt auch im Buch eine immer wiederkehrende Rolle. Woher aber der Hass auf Scooter? Ich zitiere: „Ich mag die Band Scooter nicht. Sie verkörpert alles, was den Menschen so hässlich macht. Stumpfe Plastikscheiße.“

Der Hass kommt von Kim, dem Protagonisten. Und der hat eine posttraumatische Belastungsstörung, er fühlt extrem (lacht). Es wird ja erklärt: Es ist nicht die Musik, es sind die Menschen die sie hören. Sie steht symbolisch dafür, sich mallorcamäßig am Ballermann gehen zu lassen und sich dann irgendwann wieder brav in den Alltag einzureihen. Meine Meinung zu Scooter ist, dass sie mittlerweile Kultcharakter haben und ironisch gehört werden müssen. Es ist sehr einfache Unterhaltung. Im Buch musste halt eine Band dran glauben.

Von Mirjana Cvjetkovic