Scheitern und trotzdem Party machen: The toten Crackhuren im Kofferraum am Ricklinger Bad

Hannover

Das Berliner Trash-Kollektiv um Luise „Lulu“ Fuckface, Doreen K. Bieberface, Ilay und Kristeenager hat zu seinen Party-Tracks ein reichhaltiges Repertoire an jugendlichem Vulgär-Vokabular mitgebracht. Auch sexuell orientierte Kraftausdrücke fehlen nicht. Vereinzelt können einem da schon gehörig die Ohren schlackern. Es wird nachvollziehbar, warum nicht wenig Songs von The T.C.H.I.K. auf Streaming-Plattformen mit „explicit“ gekennzeichnet sind, was auf „unangemessene Inhalte“ hinweisen soll.

Wo die Band anderswo durchaus polarisiert, entscheidet sich das Publikum am Ricklinger Bad augenscheinlich mehrheitlich, den hochdynamischen, rustikalen wie auch eingängigen Vortrag in seiner ganzen Konsequenz richtig lustig zu finden. Ob männlich, weiblich, U-20 oder Ü-50: Die Publikumsstruktur ist sehr beachtlich.

Eine musikalische Milieustudie

Das Programm wirkt wie eine vor blanker Ironie strotzende musikalische Milieustudie. Die Band grätscht dort rein, wo das junge Leben in der Metropole eher prekär erscheint: Zwischen Jobcenter, angespanntem Wohnungsmarkt und Clubs, in denen man leider „Minus 1“ auf der Gästeliste steht. Das Credo: Scheitern und trotzdem Party machen.

Lieder wie „Geniale Asoziale“ oder „Ronny & Clyde“ gedeihen dabei zu hitverdächtigen Hymnen. Der Beat hämmert geradeaus, das Stroboskop zuckt. Am Ricklinger Bad wird getanzt. „Ihr müsst heute die Sau rauslassen“, fordert die Band.

Nächste Platte in den Startlöchern

Ähnlich wie manche Sounds und Themen kollidieren, rasseln auch die Crackhuren vermeintlich aneinander. Eben noch singen die vier „Alles was ich will, sind süße Boys“, dann folgt die ernüchternde Feststellung: „Ich hasse Männer, Alter!“

Über mehr als eine Stunde preschen The T.C.H.I.K. kreuz und quer durch ihre bis dato erschienenen Alben „Jung, talentlos und gecastet“, „Mama ich blute“ und „bitchlifecrisis“. Neues Material ist auch dabei, die nächste Platte steht schon in den Startlöchern.

Subkultureller Glamour auf der Bühne, großer Spaß und Begeisterung auf der gemütlich gefüllten Wiese. Die Rufe nach Zugaben bleiben nicht ungehört: Während man am Getränkestand jetzt vereinzelt vom Bier zum Wodka wechselt, setzt die Band mit ihrem Hit „Ich und mein Pony“ nochmal ein dickes Ausrufezeichen hinter diese famose Show.

Von Andreas Haug