Schauspielhaus beherbergt „Das Prinzip Nosferatu“

Es wirkt fast wie ein Zugeständnis ans Sehverhalten des deutschen TV-Publikums, ein Theaterstück im Schauspielhaus am Sonntagabend mit einem schmalen Leinwandstreifen zu beginnen, auf dem erst eine Frau unter Wasser und dann eine Flucht zu sehen ist. Willkommen beim „Tatort“? Nein, hier wird kein Kriminalfall erzählt, sondern ein alter Gruselfilm neu verhandelt: „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“, ein Klassiker von Friedrich Murnau aus dem Jahre 1922, den man kennen sollte, um an diesem Abend wenigstens einen winzigen roten Faden auszumachen.

In Murnaus inoffizieller Adaption des „Dracula“-Stoffes besucht ein junger Makler einen ominösen Grafen, der sich als Vampir entpuppt und dem fliehenden Makler mit dem Schiff in dessen Heimatdorf folgt, an Bord unzählige Ratten, welche die Pest mit sich bringen. Im Theater ist der Makler nun nicht in den Karpaten, sondern im französischen Rennes unterwegs und leidet vor allem an der normativen Heterowelt, von der er sich umgeben fühlt.

Aus Pest wird Aids

Nachts bricht er aus und trifft andere Männer per App zum Sex. Aus der Pest wird Aids – und als dann auch noch mehrfach Flüchtlinge angesprochen werden, merkt man, wie dem Stoff hier mit dem Holzhammer Aktualität eingetrieben wurde. Die fehlende Homogenität des Ganzen mag daran liegen, dass das Gastspiel „Die tonight, live forever oder Das Prinzip Nosferatu“ als Auftragswerk am Theater Lübeck gemeinsam mit zwei freien Theatergruppen erarbeitet wurde.

Gelungene Stilmittel wie die Videobilder am vielversprechenden Beginn werden nicht mehr aufgegriffen, vermutlich wollte man bloß mal zeigen, welche Spielarten das postmoderne Theater so zu bieten hat. Die Zuschauer werden früh gewarnt: „Nichts ist chronologisch, alles geht in die richtige Richtung“ steht gleich zu Beginn über dem Geschehen.

Gute Bilder und Beliebigkeit

Gute Bilder und eine gewisse Beliebigkeit wechseln sich entsprechend ab. Tanzeinlagen, bei denen die Körper der Tänzer kunstvoll miteinander ringen und endlose, zum Teil grandios dargebotene Monologe stehen mehr oder weniger fremd nebeneinander. Die Leistung der Darsteller ist beeindruckend (vor allem Rachel Behringer als sich selbst überfordernde junge Frau weiß zu glänzen), aber der undankbare Text von Sivan Ben Yishai lässt die Inszenierung im Laufe des Abends immer holpriger werden.

Am Ende wird nur noch deklamiert, und das Theater hat scheinbar vollkommen vergessen, dass man auf einer Bühne Dinge auch zeigen kann statt sie nur zu behaupten.

Von Matthias Wieland