Schauspielhaus Hannover stellt Plan für neue Spielzeit vor

Hannover

Los geht es – wenn Corona es denn zulässt – mit einem Klassiker: Friedrich Schillers „ Don Karlos“ soll am 18. September die nächste Spielzeit, ein historisches Stück, aber eben auch ein zeitgemäßes. Es geht um Tyrannei und gesellschaftliche Gegenentwürfe, ums Private ebenso wie ums Politische.

Intendantin Sonja Anders sieht bei allem Zwang zur Anpassung an die aktuelle Situation keinen großen Anlass, ihre grundsätzliche Linie zu ändern. „Diese Krise wirkt wie ein Vergrößerungsglas, offenbart die Bruchstellen unserer Zeit“, sagt sie. Das Theater aber ist krisenerprobt: Es erzählt schon seit 2000 Jahren davon.

Anzeige

Lesen Sie auch: Sonja Anders im Interview

Weitere NP+ Artikel

Und so ist es eine Mischung aus Konstanz und Wandel, die die Spielzeit 2020/2021 auszeichnen wird, programmatisch wie personell. Das gesamte Ensemble bleibt unverändert. Auch in der Regie gibt es etliche Wiederholungstäter: Den Start macht – wie in der vergangenen Saison mit „Zeit aus den Fugen“ – Laura Linnenbaum. Stephan Kimmig („Platonowa“) wird im Oktober das interdisziplinäre Stück „Dance Nation“ inszenieren, Marie Bues („Antigone. Ein Requiem“) im Herbst „Die Politiker“ von Wolfram Lotz. Und mit Clara Weyde kehrt eine junge Regisseurin ans Schauspiel Hannover zurück, die in der Intendanz von Lars-Ole Walburg Jack Londons „Der Ruf der Wildnis“ inszenierte. Nun bringt sie im November Mary Shelleys „Frankenstein“ auf die Bühne des Ballhof eins.

26 Premieren stehen an

Das Junge Schauspiel definiert sich weiter weniger über Zielgruppe und Spielstätte als über die zeitgemäßen Themen. Es startet im Oktober mit einem immergrünen Stoff: Friederike Schubert nimmt sich nach „Held*innen“ das „Grundgesetz – in Concert“ als musikalischen Theaterabend vor. Das diesjährige Familienstück soll „Aschenputtel“ sein (ab November), interpretiert als die Geschichte einer modernen Frau, die gegen alle Widerstände einen eigenen Weg sucht.

Lesen Sie auch: Theater an der Glocksee ermöglicht besondere Begegnung

26 Premieren, darunter neun Ur- und Erstaufführungen stehen an. Höhepunkte dürften sein Wolfgang Herrndorfs „Bilder deiner große Liebe“, Arthur Milers „Fokus“ (beide Januar), Georg Büchners „Woyzeck“ im April und das schon für diese Spielzeit geplant Sommerhoftheater mit Shakespeares „Was ihr wollt“, das wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurde.

Sieben Premieren – darunter Friedrich Hebbels „Judith“ in einer Inszenierung von Lilja Rupprecht und „Der Ursprung der Welt“ nach dem feministischen Comic von Liv Strömquist – mussten wegen der Pandemie verlegt werden. Das Theater wird es aushalten. Durch die Krise, so Anders, „wird spürbar, dass der Mensch ein Wesen der Gemeinschaft ist“. Zeit, es wieder zu erleben.

Von Stefan Gohlisch