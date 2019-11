Ulrike Folkerts liest „Die Blechtrommel“

Hannover

Diese „ Blechtrommel“ im Schauspielhaus lässt die Blechtrommel weg. Statt des rot-weiß gezackten Kinderinstruments steht eine handelsübliche Snare Drum in der Mitte der Bühne – das ikonische Spielzeug, spätestens durch Volker Schlöndorffs Verfilmung von Grass‘ Roman zum Symbol des Nachkriegs­bestsellers geworden, glänzt bei dieser musikalischen Lesung durch seine Abwesenheit.

Zumindest visuell: Effektvoller noch als die Stimmen der Vorleser Ulrike Folkerts und Clemens von Ramin tönen nämlich die Schlaginstrumente des Perkus­sionisten Stefan Weinzierl durch das Schauspielhaus.

Das Brausepulver-Techtelmechtel

Der Musiker schlägt, tupft und streicht an Vibraphon, Marimba, Trommeln und Becken, loopt die Ergebnisse elektronisch – der veritable Soundtrack des Romanhelden Oskar Matzerath, der sich als ewiges Kind mit seiner eigenen Trommel daran macht, den Mief des Danziger Nazi-Kleinbürger­tums aufzuzeichnen. Seit 2016 ist diese Konstellation unterwegs, etwa 220 Zuhörer sind ins Schauspielhaus gekommen.

Natürlich kann man von der „ Blechtrommel“ nicht alles an einem Abend lesen. Den dritten Teil lassen Folkerts und von Ramin weg (wie schon der Film). Sie lesen Episoden aus den ersten Teilen, und nicht einmal nur die bekanntesten: Das Brausepulver-Techtelmechtel mit Maria bleibt drin (hier lässt Weinzierl suggestiv die Becken zittern), der Angriff der SS auf die Post bleibt draußen.

Lesen Sie hier: Ulrike Folkerts wünscht sich mutigere Stoffe

Die Deutschen und der Gasmann

Als Oskar einen ganzen Partei-Aufmarsch erst den Donauwalzer und dann einen Charleston tanzen lässt, spielen Stimmen und Schlagwerk am besten miteinan­der: Weinzierl loopt die Walzer auf der Marimba zusammen mit dem Trommeltakt. Auf dem Vibraphon improvisiert er später eine swingende Melodie darüber – währenddessen teilen Folkerts und von Ramin die Ich- und Er-Perspektiven weitgehend auf.

In der zweiten Hälfte stemmen die Vorleser Grass‘ Schachtelsätze zunächst alleine. Als Folkerts aber das Wort „Gasmann“ ausspricht, auf den das leichtgläubige deutsche Volk so gerne hereinfalle, hat Weinzierl noch einen großen Auftritt: In grell-weißem Licht beginnt er ein Solo auf der Snare, an dessen Ende ihm vor Intensität ein Hosenträger bricht. Kurz darauf, Vater Matzerath ist bereits am Parteiabzeichen erstickt und Danzig in Flammen aufge­gangen, begräbt Oskar seine Trommel – und auch Weinzierl legt die Knüppel nieder.

Von Lilean Buhl